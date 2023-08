„First Dates“-Paar gesteht nach erstem Treffen: „Er hat gleich die Handschellen genommen“

Dem ersten Date wohnt etwas Mysteriöses inne, der Ausgang ist meist offen. Aus dem ersten Kennenlernen kann sich etwa die ganz große Liebe entwickeln oder ein rettender Anruf der besten Freundin notwendig sein, um der Situation zu entkommen. Bereits die Suche nach dem richtigen Dating-Partner gestaltet sich in unserer schnelllebigen Welt schwierig. Um dieses Hindernis zu erleichtern, rief VOX die Dating-Show „First Dates“ ins Leben.

In dem eigens für die Sendung erschaffenen Restaurant verkuppelt Moderator Roland Trettl zwei Singles bei einem gemeinsamen Abendessen. Im Anschluss an das Date entscheiden die beiden Teilnehmer darüber, ob sie sich wiedersehen wollen. In den meisten Fällen ist dies nicht der Fall. Nun meldeten sich jedoch zwei ehemalige Teilnehmer der Sendung bei VOX und gaben überraschende Neuigkeiten bekannt.

Bereits das erste Kennenlernen von Daniela und Fabijan im Jahr 2020 lief reibungslos ab. Die beiden Teilnehmer trafen bei „First Dates“ aufeinander und waren sich sofort sympathisch. Daniela teilte ihrem Dating-Partner sofort mit: „Du gefällst mir!“ Nach der Hälfte des Dates wurde das Paar in die eigens für die Sendung aufgebaute Foto-Box geführt. Fabijan überraschte mit dem Griff zu einem ganz besonderen Accessoire für die Fotos. Daniela erzählte im Interview: „Er hat direkt die Handschellen genommen und ich dachte, oh, das sagt bestimmt etwas aus“. Auf dem entstandenen Foto ist die Chemie zwischen den Teilnehmern regelrecht spürbar.

Drei Jahre später erreichte das „First Dates“-Team nun ein Liebesupdate. Daniela und Fabijan waren bereits seit einem Jahr verlobt und gaben sich im Mai dieses Jahres das Ja-Wort. Auf dem Instagram-Profil der VOX-Sendung ist ein Foto der Traumhochzeit zu sehen. Auch das „First Dates“-Team freut sich über das Liebesglück ihrer ehemaligen Teilnehmer und schreibt: „Wir wünschen beiden alles Gute für die Zukunft!“

Große Gefühle auch bei den Fans

Auch die Fans von „First Dates“ freuen sich über das Liebesglück der ehemaligen Teilnehmer. Eine Zuschauerin schreibt verzückt: „Ohhh ist das schön. Ich erinnere mich noch an die beiden. Ein so bezauberndes Paar. Möge die Liebe immer bei euch bleiben.“ Die Fans der Sendung scheinen geradezu auf die Erfolgsgeschichten zu warten. Ein weiter Fan erinnert sich an das Paar: „Ah wie schön, bei den beiden hatte ich nach Ausstrahlung unbedingt wissen wollen ob sie zusammengefunden haben.“ Die Zuschauer der VOX-Sendung scheinen wahre Romantiker zu sein.

Wer bei dem Beginn der nächsten großen Liebesgeschichte dabei sein möchte, schaltet „First Dates“ von montags bis freitags um 18 Uhr auf VOX ein.