„First Dates“-Kandidat erblickt sein Date: Er zögert keine Sekunde

Manchmal macht es einfach ZOOOOM. Ob man nun an die Liebe auf den ersten Blick glauben mag, oder nicht … klar ist, manchmal passt es zwischen zwei Menschen einfach vom ersten Augenblick an. So war das auch bei den „First Dates“-Teilnehmern Mario und Isabella, die am Dienstagabend (7. Mai 2024) bei Vox suchen und versuchen.

Isabella bereits zum zweiten Mal, sie wurde bei ihrer ersten „First Dates“-Teilnahme nicht glücklich. Nun soll es jedoch besser werden. Und es scheint, als könnte es mit dem gepiercten Mario auch etwas werden. Die beiden verstanden sich auf Anhieb so gut, dass der Single direkt einen Ring zückte.

Beziehungsweise sich aus dem Ohr zog. Klingt eklig? War es auch ein bisschen. Isabella jedoch fand es irgendwie lustig. „Ich habe mir gedacht: Oh, crazy“, feixte die fesche Blondine, als ihr Mario versuchte, seinen Ohrtunnel an den Finger zu stecken.

Der war zwar recht groß, für Isabellas Finger aber leider nicht groß genug. Und auch Mario schien ein wenig Angst vor der eigenen Courage bekommen zu haben. „Was macht er, wenn er jetzt passt?“, fragte sich der Single selbst. Und Isabella, die meckerte, dass sie zu fett sei.

Hingekniet hätte er sich aber, stellte Mario fest. Ob das Date auch weiterhin so gut lief? Das kannst du am Dienstagabend um 18 Uhr bei Vox sehen. Die Fans jedenfalls waren hin und weg von den beiden.

„Ob das bam macht?“

„Cool… fängt mega an… spontan, lustig… ob das bam macht?“, fragt sich beispielsweise eine Zuschauerin bei Instagram. Eine andere ergänzt: „Genau so!!!! Superspontan und lustig. Bin gespannt auf die zwei.“ Während eine dritte jubelt: Die zwei sind das perfekte Match.“ Na, dann sind wir mal gespannt.

Spannend auch: In den Sommermonaten dreht Vox oftmals das „First Dates“-Special „First Dates Hotel“. Wir haben die Location auf Mallorca mal unter die Lupe genommen. Und siehe da, uns ist etwas aufgefallen.