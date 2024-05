„First Dates“: Unfassbarer Zufall! Kandidat fällt aus allen Wolken

In der Vox-Show „First Dates“ geht es um die ganz großen Gefühle. Zwei Menschen treffen bei einem Blind-Date aufeinander und finden bei einem gemeinsamen Essen heraus, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt oder nicht. TV-Koch Roland Trettl ist dabei der „Verkuppler“, der das Date ins Rollen bringen soll.

In den vergangenen Staffeln haben die Zuschauer von „First Dates“ schon so einiges erlebt. Von desaströsen Dates über lustige Pannen bis hin zu Menschen, die in der Sendung ihre große Liebe gefunden haben. Doch das, was Kandidatin Hanni ihrem Gegenüber auftischt, ist wirklich einmalig.

In einer älteren Folge von „First Dates“ treffen die Singles Hanni und Martin aufeinander. Nach einem kurzen Plausch an der Bar setzen sie sich zum gemeinsamen Abendessen hin. Im Laufe des Gesprächs möchte er wissen, was Hanni beruflich macht. Diese antwortet zu seiner Überraschung: „Ich bin seit heute im Ruhestand.“

„Das ist besser als Geburtstag, oder?“, sagt Martin prompt. Was dann kommt, übersteigt alles. „Ich habe heute Geburtstag“, entgegnet Hanni lächelnd. Na, so ein Zufall aber auch! Die Fans können das gar nicht glauben und feiern diese Umstände in den sozialen Netzwerken.

Nicht nur Martin fällt nach dieser Aussage von Hanni aus allen Wolken. Auch die Fans der Sendung sind sichtlich überrascht. Das wird zumindest in den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag deutlich:

„Das ist besser als Ostern und Weihnachten zusammen.“

„Ruhestand, Geburtstag und ein First Date sind drei tolle Gründe, einfach sich, den Tag und das Leben mal total zu feiern.“

„Herzlichen Glückwunsch. Perfekter Tag.“

„Das wäre die Gelegenheit gewesen, einen Sekt zu bestellen und anzustoßen.“

„Gleich zwei Gründe zum Feiern. Aber irgendwie werden die beiden nicht warm miteinander. Kommt jedenfalls so rüber. Sie wirkt total reserviert.“

Ganze Folgen von „First Dates“ zeigt Vox um 18.00 Uhr im TV-Programm und online in der Mediathek bei RTL+.