„First Dates“: Kandidaten wagen das Abenteuer – doch DAMIT konnte niemand rechnen

Bei „First Dates“ hoffen die Kandidaten darauf, den passenden Partner für sich zu finden. Doch oftmals geht nicht über eine Kennlernphase hinaus. Anders sieht das Ganze bei Celina und Patrick aus. Die beiden Teilnehmer treffen in der Vox-Sendung zum ersten Mal aufeinander. Es folgte eine emotionale Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch.

In der Datingshow haben schon so einige Menschen zueinander gefunden, feste Beziehungen nach der Sendung sind dann allerdings eher die Seltenheit. Im Fall von Patrick und Celina hat es Amor allerdings besonders gut gemeint. Bis heute sind die 23-Jährige und der 27-Jährige zusammen. In einem exklusiven Interview mit dieser Redaktion lässt das Paar ihre Reise bei „First Dates“ nochmal Revue passieren und erzählt, was danach geschah.

Was hat euch dazu bewegt, bei „First Dates“ mitzumachen?

Patrick: Ich war vorher schon bei einer Agentur für Komparsenrollen angemeldet. Ich wurde dann gefragt, ob ich nicht bei First Dates mitmachen wolle, da ich Single bin. Beim ersten Mal habe ich dann abgelehnt. Beim zweiten Mal habe ich mir dann gedacht: Warum nicht? und mich dafür entschieden, mitzumachen.

Celina: Ich habe mir First Dates schon immer gerne angeschaut und hatte vorher nie wirklich Glück mit Männern. Dann dachte ich, dass ich einfach mal wissen will, wie das alles so abläuft und wie es hinter den Kulissen ist und habe mich dann beworben.

Was war der erste Gedanke, als ihr euch gesehen habt?

Patrick: Als ich Celina gesehen habe, dachte ich mir: ‚Das ist aber eine Süße und sie hat so ein schönes Lachen.‘

Celina: Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht: ‚Oh Gott, was mache ich hier eigentlich?‘ Aber als ich dann auf ihn zugegangen bin, dachte ich, dass er ein wirklich hübscher und sympathischer Mann ist.

Wie ging es nach der Sendung für euch weiter?

Patrick und Celina: Nach der Sendung sind wir dann noch in die Innenstadt in Köln gegangen. Haben uns dann noch bei Starbucks Getränke geholt und haben viel geredet. Ich (Celina) musste dann leider wieder zurück nach Berlin und Patrick ist noch eine Nacht in Köln geblieben.

Wir haben uns dann auch direkt drei Tage später wieder gesehen und haben was Tolles unternommen und so ging es dann die ganzen Wochen weiter. Wir haben uns fast alle zwei Tage getroffen und waren so glücklich miteinander, dass wir dann auch relativ schnell festgestellt haben: Wir sind verliebt und wollen eine feste Beziehung.

Nachdem beide die Beziehung offiziell gemacht haben, fackelten sie nicht lange und gingen den nächsten Schritt, wie sie erzählen:

Wie sieht euer Alltag heute aus?

Celina: Ich bin vor einer Woche auch nach Potsdam zu Patrick gezogen und ich bin so glücklich, dass ich ihn jetzt täglich um mich habe und wir die Zeit zusammen genießen können.

Patrick: Ich bin auch wirklich sehr glücklich, dass ich meinen kleinen Wirbelwind um mich habe, wir haben immer viel Spaß zusammen und ich fühle mich sehr wohl mit Celina.

Würdet ihr prinzipiell nochmal mitmachen (wenn ihr den heutigen Ausgang nicht kennen würdet)?

Patrick und Celina: Für uns beide war es ja zum Glück eine absolut positive Erfahrung, in der wir uns kennen und lieben gelernt haben. Wir würden beide jederzeit wieder mitmachen. Vielleicht sind wir ja auch irgendwann nochmal als Paar in der Sendung, wer weiß. Also, an jeden Single da draußen: Bewerbt euch und macht mit!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ganze Folgen von „First Dates“ zeigt Vox um 18.00 Uhr im TV-Programm und online in der Mediathek bei RTL+.