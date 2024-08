„First Dates“-Kandidat gesteht: „In meinem Sexleben herrscht tote Hose“

Wer in der heutigen Zeit noch darauf hofft, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zufällig auf der Straße zu finden, wartet vermutlich bis in die Ewigkeit. Stattdessen setzten immer mehr Leute auf Dating-Plattformen wie Tinder, Bumble und Co.

Ein Format, welches sowohl jung als auch alt anspricht, ist die Datingshow „First Dates.“ Bei Vox kommen dort regelmäßig Singles zusammen, um dank Gastgeber und Sternekoch Roland Trettl ein Blinddate in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Die Erfolgsquote der Sendung kann sich dabei sehen lassen! Regelmäßig updatet der Instagram-Kanal der Show die Zuschauer, welche Paare sich nach dem ersten Kennenlernen gesucht und gefunden haben – manche von ihnen schafften es sogar schon vor den Altar. Auch Kandidat Patrick hat den Weg nach Köln angetreten, um möglicherweise seiner großen Liebe zu begegnen.

Durch die Social-Media-Plattform TikTok wurde Patrick auf die Kuppel-Show „First Dates“ aufmerksam. Doch direkt bei seinem Intro für die Zuschauer fehlen dem gelernten Elektriker die Worte. „Puh, ich hätte mich doch mal darauf vorbereiten sollen“, versucht er die peinliche Stille zu füllen. Stattdessen hat er die Zeit lieber in ein neues Outfit investiert. „Da habe ich gut beraten lassen“, offenbart er Gastgeber Roland Trettl.

Im Vox-Format hofft Patrick nicht nur, seine Traumfrau zu finden, sondern ihn interessiert ebenfalls die Erfahrung eines Blind-Dates. Sein aktuelles Liebesleben beschreibt er mit einem Augenzwinkern: „In meinem Sexleben herrscht tote Hose.“

Für ein Date mit Patrick gibt es jedoch viele Vorteile: Er ist nett, sympathisch, zuverlässig und für jeden Spaß zu haben. Doch ob das die Erwartungen seiner Date-Partnerin Mareike erfüllen kann?

Schon die Begrüßung der beiden verläuft alles andere als glatt. Während Patrick auf eine herzliche Umarmung zusteuert, streckt Mareike ihm zögerlich die Hand entgegen – ein Fauxpas, den sie später kommentiert: „Also der Anfang war schon eine Herausforderung.“

Doch die anfängliche Verwirrung weicht schnell gegenseitiger Sympathie. Kaum haben sie den ersten Hürdenlauf hinter sich, hat Mareike schon eine verführerische Vision: Sie sieht Patrick bereits in einem sexy Feuerwehr-Kalender posieren. Der Rheinland-Pfälzer träumt nämlich davon, bald zur Berufsfeuerwehr zu wechseln. Ob sich Mareikes Fantasien bald bewahrheiten? Man darf gespannt sein!