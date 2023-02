„First Dates Hotel“: Für SIE spielt Roland Trettl den Liebesengel

Anfang Februar war es endlich wieder so weit: Das „First Dates Hotel“ öffnete wieder seine Pforten. In diesem Jahr auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Für seine Gäste wünscht sich Gastgeber und Moderator Roland Trettl nur eines – sie sollen die ganz große Liebe finden.

Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel knisterte es gewaltig. Sogar innerhalb des Teams hatte es gefunkt. Jetzt checkten neue Singles im Hotel ein – unter anderem auch eine Dame, die definitiv keine Unbekannte war!

„First Dates Hotel“ bekommt Promi-Besuch

Mit ihren 61 Jahren wollte sich Angelika noch mal so richtig verlieben. Dass das im TV durchaus möglich ist, bewies ihr Sohn bereits 2019 – und zwar als erster Prince Charming im deutschen Fernsehen. Angelika ist nämlich keine Geringere als die Mutter von Reality-TV-Bekanntheit Nicolas Puschmann.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch was ihr eigenes Liebesleben anging, schienen die Sterne gut zu stehen. Mit ihrem gleichaltrigen Date Uli hatten die Verantwortlichen offenbar voll ins Schwarze getroffen. Die beiden Singles kamen nicht nur aus der gleichen Heimatstadt Hamburg, sondern verstanden sich beim Dinner auch noch prächtig.

Das gemeinsame Abendessen empfanden sowohl Angelika als auch Uli offenbar als so angenehm, dass sich die beiden Turteltauben am darauffolgenden Tag direkt nochmal zu einem weiteren Wiedersehen verabredeten – diesmal zu einem Ausflug auf eine Straußen-Farm. Und auch nach einem XXL-Spiegelei war Uli noch immer hin und weg von seinem Gegenüber: „Sie hat ein total schönes Lächeln und fröhlich ist sie!“

Mehrere Themen:

Nach der Abreise vom „First Dates Hotel“ brach der Kontakt nicht ab. Auch zurück in ihrer Heimat im Norden verabrede sich das Duo regelmäßig zu gemeinsamen Unternehmungen. „Wir sind auf einem guten Weg“, schmunzelte Uli mit Angelika im Arm in die Kamera. Einer gemeinsamen Zukunft steht also nichts mehr im Wege!