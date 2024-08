„First Dates“: Augsburgerin schockt Roland Trettl – „Haust du richtig zu?“

Das „First Dates“-Restaurant von Roland Trettl in Köln ist regelmäßig Schauplatz von Begegnungen zwischen Singles, die auf der Suche nach der oder dem Richtigen sind. Bevor sie allerdings auf ihren Gegenüber treffen, werden sie zunächst von dem Moderator der Vox-Sendung in Empfang genommen.

Es werden noch ein paar Worte gewechselt, bevor es für die Kandidaten zu ihrem Date geht. Und dabei staunt Trettl oft nicht schlecht, denn was die Singles ihm da so verraten, das kann er oft nicht glauben. In der aktuellen Folge zeigt er sich regelrecht geschockt von der Augsburgerin Aleks.

Sie ist in ihrer bayrischen Heimat zu sehr mit Sport beschäftigt, da bleibt keine Zeit für Männer. Also nahm „First Dates“-Kandidatin Aleks den Weg nach Köln auf sich, um dort ihr Glück zu versuchen. Im Restaurant von Roland Trettl hofft sie, die große Liebe zu finden.

+++ „First Dates“-Kandidat wettert gegen Vox-Team – „Das war nicht angebracht“ +++

Ihr Date dort: Pascal. Der Boxer ist genau wie sie sehr sportlich. Die Voraussetzungen sind also schon mal sehr gut. Vor ihrem Kennenlernen trifft die 28-Jährige aber zunächst auf Moderator Trettl und plaudert kurz mit ihm.

Dabei kommt schnell auch ihre große Leidenschaft für Sport zur Sprache. Nachdem sie erklärt, regelmäßig zu boxen, hakt Trettl etwas ungläubig nach: „Haust du richtig zu?“ Daraufhin antwortet Aleks mit einem klaren „Ja!“.

Wirklich glauben kann das der „First Dates“-Gastgeber nicht. Überrascht, ja gar irritiert schaut er drein, bevor er sich mit „wow, echt?“ vergewissert, ob er tatsächlich richtig gehört hat. Aber das hat er! Die 28-Jährige schiebt nochmal ein weiteres „ja“ nach, wodurch auch bei Trettl alle Zweifel ausgeräumt werden.

Ihr Gespräch übers Boxen wird wenige Augenblicke später unterbrochen, als Aleks Date Pascal das Restaurant betritt. Beide sind sofort angetan voneinander. Ob das auch im weiteren Verlauf so bleibt oder ob es doch nicht matcht zwischen den beiden, das erfährst du um 18 Uhr bei Vox oder jederzeit bei RTL+.