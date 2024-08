„First Dates“: Singles sorgen für Überraschung – Barkeeper sprachlos

In der beliebten Dating-Show „First Dates“ knistert es wieder! Hier treffen sich Singles zum allerersten Mal, um bei einem romantischen Dinner herauszufinden, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt. Gastgeber Roland Trettl sorgt mit seiner warmherzigen Art dafür, dass sich die Teilnehmer von Anfang an wohlfühlen. In der Folge am Dienstagabend (6. August) treffen die Singles Andi und Steffi aufeinander – und schon ihre Begrüßung haut das Team der Vox-Sendung um.

In der heutigen Zeit den richtigen Partner zu finden, ist gar nicht so einfach. Neben Online-Dating-Plattformen bietet „First Dates“ eine charmante Alternative, bei der die Funken direkt vor laufender Kamera sprühen können. So möchte auch Andi endlich sein Glück in der Liebe finden. Er gesteht, dass er bisher immer das Talent hatte, bei seinen Dates danebenzugreifen.

Im Restaurant von Roland Trettl trifft er auf Steffi, die ebenfalls die Chance der Kuppelshow nutzen möchte, um ihren Traummann zu finden. Gleich zu Beginn scheint die Chemie zwischen den beiden zu stimmen. Ihre Begrüßung ist alles andere als zurückhaltend und endet in einer langen und innigen Umarmung. Eine Geste, die „First Dates“-Barkeeper Nic völlig umhaut.

Wenn seine Freunde ihn in drei Worten beschreiben müssten, wären das wohl „speziell, Rakete, lieb“, vermutet Singlemann Andi und beantwortet damit Rolands Frage. „Hast du gut zugehört?“, fragt der Gastgeber nun Singlefrau Steffi, die sich unbemerkt von hinten angenähert hat. „Jetzt sag nicht, sie steht da hinten“, schwant es Andi. „Ich sehe dich noch nicht, aber ich freue mich auf dich“, sagt er und dreht sich um.

Dann fallen sich die beiden Singles in die Arme und scheinen sich gar nicht mehr loslassen zu wollen. Für Barkeeper Nic steht unumstritten fest: „Das war eine der schönsten Begrüßungen, die ich je gesehen habe“.

Wird aus Andis und Steffis erstem Date die große Liebe? „First Dates“ läuft montags bis freitags ab 18 Uhr auf Vox oder jederzeit in der RTL+-Mediathek.