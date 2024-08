„First Dates“: Überraschung für Roland Trettl – „Hab ich noch nie gemacht“

Am Mittwochabend (14. August) zeigt Vox eine neue Folge der Dating-Show „First Dates“ im Programm. Dort empfängt Roland Trettl zwei Singles, die sich in der Sendung zum ersten Mal sehen. Bei einem romantischen Dinner lernen sie sich kennen und entscheiden danach, ob sie ein zweites Date wollen.

Das erste Aufeinandertreffen der „First Dates“-Kandidaten findet für gewöhnlich am Tresen von Roland Trettl statt. Danach geht es für die Singles an die Bar und anschließend nehmen sie am Tisch im Restaurant Platz, um etwas zu essen. Doch an diesem Tag startet der Moderator anders in das Date von Rona und Lucas.

Als die 22-jährige Rona die heiligen Hallen von „First Dates“ betritt, ist ihr Date noch nicht da. Dafür wird sie aber von Roland Trettl in Empfang genommen, der sofort begeistert von der Kandidatin ist. „Wie schön du gehst. Das war wie auf dem Laufsteg. Hast du mal gemodelt?“, fragt der 53-Jährige.

Sichtlich verlegen kichert Rona drauflos und erzählt ihm, dass sie tatsächlich schonmal als Model gearbeitet hat. „Klasse Auftritt. Wie schade, dass da gerade niemand sitzt und diesen Auftritt sehen konnte“, sagt Roland Trettl mit Blick auf die Bar. Doch das soll sich schnell ändern.

Kurze Zeit später kommt Lucas hereinspaziert. Nachdem er sein Date zur Begrüßung umarmt und ihr eine Rose überreicht, schaltet sich Roland Trettl dazwischen. „Lucas, ich muss jetzt etwas machen, was ich noch nie gemacht habe“, so der Moderator zu dem 22-jährigen Kandidaten.

„Ich möchte, dass du bitte schonmal an die Bar gehst und siehst, wie schön Rona geht“, erklärt der 53-Jährige. Gesagt, getan. Lucas setzt sich hin und beobachtet, wie sein Date auf ihn zukommt. Schon nach den ersten Schritten ist er hin und weg von Rona. Doch ob das auf Gegenseitigkeit beruht?

„First Dates“ läuft montags bis freitags ab 18 Uhr auf Vox oder jederzeit in der RTL+-Mediathek.