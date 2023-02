„First Dates Hotel“ auf Mallorca: Es knistert schon in Folge 1! Zärtliche Küsse hinter der Bar

Das „First Dates Hotel“ öffnet wieder seine Pforten. Im Jahr 2023 geht es für die neugierigen Singles auf die Baleareninsel Mallorca. Unter der spanischen Sonne und mit dem richtigen Ambiente, für das Roland Trettl und seine Crew verantwortlich sind, sollen zwischen ihnen die Funken sprühen.

Dass man im „First Dates Hotel“ die große Liebe finden kann, wird bereits in der ersten Folge der neuen Staffel bewiesen. Schon zu Beginn outen sich die ersten Turteltauben als Liebespaar. Roland Trettl könnte nicht stolzer sein.

Die „First Dates Hotel“-Crew ist schon ganz aufgeregt: Endlich trudeln wieder Gäste in ihr Kuppel-Nest ein. Kurz nachdem die ersten Kandidaten eingetroffen sind, kommt es auch schon zu intimen Momenten. Vor Roland Trettls Augen werden zärtliche Küsse ausgetauscht, da kann sich der TV-Koch ein Grinsen nicht verkneifen.

Bei den Verliebten handelt es sich allerdings nicht um zwei der „First Dates Hotel“-Teilnehmer, sondern Mitarbeiter der Vox-Produktion. Kein Geringerer als Barkeeper Tim, den die Zuschauer bereits aus der Hauptshow kennen, und die Servicekraft Maria haben sich ineinander verguckt. Nähergekommen seien sich die Kellnerin und der Barmann bereits im Jahr 2020, wie sie im „Bunte“-Interview verraten.

In der neuen „First Dates Hotel“ bezeichnet Maria ihren Liebsten erstmals öffentlich als ihren „Freund“. Hinter Tims Bar kommt es dann sogar vor laufender Kamera zu einem Kuss. Im Gespräch mit Roland Trettl erklären die beiden, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen ist. „Du hast es dir selber eingebrockt, du kleiner Amor!“, entgegnet Maria dem „First Dates“-Moderator.

Trotz ihrer starken Gefühle haben sich Tim und Maria allerdings Zeit gelassen, um ihre Beziehung öffentlich zu machen. Denn: Als sich die Zwei am Set von „First Dates“ kennenlernen, sind sowohl der Barkeeper als auch die Kellnerin noch vergeben. „Wir waren halt beide in Partnerschaften. Das musste erst einmal geklärt werden. Das hat seine Zeit in Anspruch genommen und das war auch gut und richtig so“, erklärt Tim gegenüber „Bunte“.

Weitere News:

Offiziell sind die beiden seit dem 15. Oktober 2021 ein Paar. Wer hätte das gedacht? Über ein Jahr lang haben die „First Dates Hotel“-Mitarbeiter ihr Glück verheimlichen müssen. Damit ist jetzt Schluss! Nun darf es endlich jeder wissen.