Vox lässt Bombe platzen – in drei Wochen geht es schon los

Vox macht eine freudige Ankündigung für alle Fans von „First Dates Hotel“!

Lange haben sie gewartet, jetzt gibt es Gewissheit: „First Dates Hotel“ geht in die nächste Runde. Wie Vox jetzt verkündet, wird es acht neue Folgen mit Moderator Roland Trettl geben. Das Beste: Lange müssen sich die Zuschauer nicht mehr gedulden. Schon ab dem 6. Februar 2023 zeigt der Sender die neuen Folgen um 20.15 Uhr.

Die erste Ausstrahlung der Sendung „First Dates Hotel“ war im Jahr 2020. In dem Ableger der Dating-Show „First Dates“ lernen sich die Kandidaten nochmal intensiver kennen. In einem romantischen Hotel auf Mallorca treffen sich die Singles nämlich nicht nur zum Essen, sondern können sich entscheiden, den Aufenthalt mit der Person zu verbringen.

Doch was ist der Unterschied zum Ursprungsformat? Moderator Roland Trettl hat die Antwort: „Ein gravierender Unterschied zwischen Hotel und Restaurant ist natürlich auch, dass die Menschen in einen Flieger steigen, dass sie das Land verlassen und dass sie in diesem Fall auf einer Insel landen, wo das Klima ein völlig anderes ist, wo die Farben und die Luft anders sind und die grundsätzliche Lebensphilosophie der Menschen anders ist . Das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben.“

Das Format „First Dates“ und seine Ableger werden seit Tag eins von Moderator Roland Trettl begleitet. Dabei hat er schon unzählige Menschen kennengelernt und auch die ein oder anderen Singles verkuppelt. Doch was ihm am meisten an dem Dating-Format im Hotel gefällt, dürfte niemanden überraschen: „In erster Linie liebe ich es, so sein zu dürfen, wie ich bin. So wie ich im Format bin, bin ich auch im wahren Leben und so wie ich vor der Kamera bin, genauso bin ich auch hinter der Kamera. Ich liebe es einfach, Menschen kennenzulernen, Interesse an ihnen zu zeigen, Dinge zu lernen und neue Einstellungen kennenzulernen. Ich liebe es einfach Menschen, die nicht mehr allein sein möchten im Leben, so gut wie möglich mit einem anderen Menschen zusammenzubringen.“

