Camping-Paar verzichtet auf Sex im Wohnwagen: „Sehr gefährlich“

Urlaub, die schönste Zeit des Jahres. Keine Arbeit, keine Termine, keine Pflichten. Da ist genug Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Lecker essen, ein kühles Bierchen, ausschlafen, und natürlich auch Sex. Doch das Camping-Pärchen Max und Jules aus der Vox-Camping-Serie „Einmal Camping, immer Camping“ will in diesem Urlaub auf den Geschlechtsverkehr verzichten. Der Grund: einschlägige Erfahrungen.

„Die zwei Male, die wir tatsächlich richtig im Urlaub waren, also nicht nur ein Wochenendtrip, sondern richtig Urlaub, haben wir jedes Mal ein Kind mitgebracht“, berichtet Jules. Irgendwie logisch. „Man ist entspannt und relaxt, die Alltagssorgen sind weg. Also nicht gefunden mitgebracht, sondern wir haben es auch wirklich gemacht“, erklärt Max, „da wird dann schon immer scharf geschossen. Schon sehr gefährlich.“

Camping-Pärchen verzichtet auf Sex im Wohnmobil

Darum hat sich das Camping-Pärchen für diesen Urlaub einen Trick überlegt, damit nicht das nächste Kind auf den Weg gerät. Sie schlafen einfach in getrennten Betten. Während Max im Kinderbett schläft, legt sich seine Partnerin mitsamt den Kindern Wilma und Kurt ins große Bett. „Moderne Verhütung“, nennt der Scharfschütze das.

Und auch sonst scheinen die beiden 38-Jährigen nicht unbedingt von einem erholsamen Camping-Urlaub auszugehen. Schließlich ist es für die Kids das erste Mal. „Ich glaube, wir werden Urlaub von dem Urlaub brauchen“, mutmaßt Jules, die seit nunmehr fünf Jahren mit Max liiert ist. Das sei aber das Los, das man als Eltern habe, ergänzt der 38-Jährige.

Und so kommt es wohl darauf an, die Kinder müde zu spielen. Dann jedoch dürften auch Max und Jules so platt sein, dass für Geschlechtsverkehr gar keine Energie mehr vorhanden sein wird. Da hätte man sich die getrennten Betten auch sparen können.

Vox zeigte die Folge „Einmal Camping, immer Camping“ am Pfingstmontag. Die Episoden sind bei RTL Plus abrufbar.