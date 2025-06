Platzregeln werden für Camping-Urlauber zum Problem: „Habe es übertrieben“

Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Besonders beliebt bei deutschen Freizeitfreunden: Camping-Urlaub. Den lieben auch Sascha und Dennis. Die Jungs vom Bodensee fahren besonders gern zum Marina di Venezia, dem größten Camping-Platz Italiens.

Und eines haben die Bodensee-Boys immer im Gepäck: Schabernack. Camping-Urlaub ist für die beiden Männer, die von der RTL-Zwei-Camping-Reihe „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ nicht einfach nur Wohnwagen hinstellen und fertig, nein, die beiden brauchen es ausgefallen und extravagant.

Schatten im Camping-Urlaub

Brachte Sascha doch beispielsweise schon einen extra Burger-Grill mit nach Italien. Und auch sein Vorzelt ist, sagen wir es mal vorsichtig, ein wenig anders als andere. So hatte er sich vorgestellt, dass er und Kumpel Dennis vier massive Bäume rund um ihren Platz stehen hätten. Diese hätten die Plane, die er mitgebracht hatte, auch durchaus tragen können. Doch Pustekuchen, die Bäumchen in der Nähe des Wohnwagens der Jungs können wohl gerade mal ein kleines Vogelnest halten.

Und irgendwie scheint sich Sascha, der auch als Partysänger aktiv ist, bei der Größe der Plane ein wenig verschätzt. „Willst du ein Bierzelt aufbauen“, fragte Dennis im Scherz, nachdem sie die Plane ausgebreitet hatten. Und auch Sascha musste sich eingestehen: „Ich glaube, ich habe es übertrieben.“

„Das ist nicht erlaubt“

Nun ist Kreativität gefragt. Schließlich misst das Sonnensegel stattliche sechs mal zehn Meter. Wobei: So richtig Begeisterung sollte erst einmal nicht aufkommen. „Ich sage es mal so, ich finde meine Idee jetzt schon scheiße“, so Sascha. Er habe sich das simpel vorgestellt, wollte das Sonnensegel an vier oder sechs fixen Punkten befestigen. Blöderweise finden die Jungs gar keinen fixen Punkt, den sie zur Befestigung nutzen können.

Dazu kommt: Es ist sogar verboten, Sonnensegel an Pflanzen, Lichtmasten oder Bauteilen von Wohnmobilen anzubringen. „Das ist nicht erlaubt“, betont Dennis nach Studium der Platzregeln. Und so bleibt die gute Idee, das was sie ist, eine gute Idee. Aber mehr auch nicht.