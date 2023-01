„First Dates“-Drama: „Mein erster Gedanke war ‚Ach, du Scheiße’“

Bei „First Dates“ können neuerdings nicht nur „Normalos“ ihre große Liebe finden, sondern auch Promis auf die Suche nach dem Partner-Glück gehen. Eine, die hofft, in der Vox-Show fündig zu werden, ist die 23-jährige Lucy. Bekannt wurde sie 2020 durch die Castingshow „Germanys next Topmodel“ (GNTM).

Bei Heidi Klum reichte es am Ende zwar nicht für das finale Foto, dafür kann sich Lucy inzwischen über eine große Fan-Gemeinde auf Instagram und einen Job als Schauspielerin in der ARD-Show „Rote Rosen“ freuen. Bei „Promi First Dates“ wagt sie sich nach einem Jahr als Single erneut an das Thema Beziehung und hat ihr erstes Blind Date. Als Tim dann den Raum betritt, zeigt sich das Model überrascht und fast schon ein bißchen schockiert, denn der 24-Jährige ist alles andere als schüchtern.

Als Leiter für Kundenzufriedenheit dürfte Tim sich mit Small Talk auskennen, doch von höflichem Antasten ist der 24-Jährige weit entfernt, er legt direkt los und überschüttet Lucy mit Komplimenten. Während sie sagt: „Mein erster Gedanke war ‚Ach du Scheiße‘.“ Lässt er das Model wissen: „Du siehst wahnsinnig spannend aus, so ein Gesicht wie deins habe ich noch nie gesehen.“

Seine quirlige Art sorgt für Begeisterung und Verwirrung zugleich. Als es dann an den Tisch geht, widmet sich Tim direkt mal den wichtigen Fragen und will wissen: „Bist du komplett heterosexuell?“ Dann erklärt er: „Weil ich mich gar nicht definieren will. Ich bin alles, was ich liebe, oder was ich gut finde, mag ich. Und das ist meine Grenze – also eigentlich gibt es keine Grenze.“ Am liebsten wäre es ihm, eine queere Person zu daten.

So richtigen funken will’s zwischen Lucy und Tim bei „First Dates“ noch nicht. Foto: RTL+

Lucy fühlt sich von seiner direkten Frage sichtlich überrumpelt – vor allem aber belustigt, immerhin hat Tim anscheinend keine Ahnung, welche Vorgeschichte das Model hat. Bei GNTM stellte sich Lucy bereits als Transgender vor. Dass sie damit eine ganz besondere Beziehung zum Thema LGBTQ hat, ist ihm nicht bewusst. „Ich musste so mein Lachen zurückhalten, […] weil ich gedacht habe ‚wenn du wüsstest'“, sagt sie im anschließenden Interview.

Nach ihrem Date folgt dann die Frage aller Fragen – werden sich die beiden wiedersehen? Tims Antwort sorgt nach all seinen Interessensbekundungen für eine echte Überraschung, denn er sagt: „Ich finde dich total interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Paar sind.“ Damit sollte die Sache klar sein. In Kontakt bleiben wollen die beiden auf freundschaftlicher Basis aber trotzdem.

„Promi First Dates“ ist bereits online auf RTL+ abrufbar und läuft am Montag (30. Januar) als Doppelfolge bei Vox im TV.