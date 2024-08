„First Dates“: Roland Trettl ist beim Anblick dieser Kandidatin entsetzt – „Was ist denn mit dir los?“

Es wird wieder geflirtet was das Zeug hält. Am Donnerstagabend (8. August) zeigt Vox eine neue Folge der Dating-Show „First Dates“ im Programm. Dort empfängt Roland Trettl zwei Singles, die sich in der Sendung zum ersten Mal sehen. Bei einem romantischen Dinner lernen sie sich anschließend kennen und entscheiden danach, ob sie ein zweites Date wollen.

Die Vox-Sendung ist dafür bekannt, dass auch mal außergewöhnliche Charaktere zu sehen sind. Dazu zählt auch die 50-jährige Carmen, die aus Frankfurt zu „First Dates“ angereist ist. Noch bevor sie ihr Date kennenlernt, plaudert sie erst einmal mit Roland Trettl. Doch der ist schon nach wenigen Minuten völlig perplex.

Gut gelaunt und voller Energie kommt Carmen in das Restaurant gelaufen. Als sie am Pult von Roland Trettl ankommt, zückt sie direkt mal ein Geschenk aus ihrer Tasche. Sie hat ihm ein Glas selbstgemachte „Grie Soß“ mitgebracht, ein typisches Frankfurter Frühlingsgericht.

Nachdem sich Roland Trettl bedankt hat, stellt sich Carmen noch einmal genauer vor. „Ich bin ursprünglich, definitiv und ganz und gar Hessin. Ich bin sogar geprüfte und tätowierte Frankfurterin“, sagt sie stolz und zeigt dem TV-Koch ihr Tattoo am Handgelenk. Ein Moment der Stille macht sich breit.

„Was ist denn mit dir los? Bist du Markenbotschafterin oder was?“, fragt Roland Trettl überrascht. Kurz darauf prusten die beiden los. Als Carmen dann auch noch die Vereinshymne von Eintracht Frankfurt anstimmt, ist es beim Moderator gänzlich vorbei. Lachend führt er die 50-Jährige zum Tresen und empfängt ihre Date Frank. Es verspricht ein lustiger Abend zu werden.

