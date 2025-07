„Ich bin voll da“: Heinz Hoenig feiert sein Comeback

Ein unerwarteter Auftritt: Filmstar Heinz Hoenig (73) lächelt auf dem roten Teppich der Emmy-Party in Berlin am Montag (7. Juli). Ohne Rollstuhl, nur gestützt von Ehefrau Annika (40). Ein beeindruckendes Comeback nach 143 Tagen Klinikaufenthalt im Jahr 2024.

Hoenig kämpfte mit schweren gesundheitlichen Problemen. Eine bakterielle Infektion zwang ihn ins künstliche Koma, die Speiseröhre wurde entfernt. Doch jetzt zeigt er sich kämpferisch. „Dass ich hier bin, verdanke ich vor allem meiner Frau. Natürlich bewegt mich das, ich bin nicht so cool“, gesteht er der „Bild“.

Heinz Hoenig feiert beeindruckendes Comeback in Berlin

Die Hoenigs reisten mit ihren Söhnen Juliano und Jianni aus Blankenburg an. Eine Freundin kümmerte sich abends um die Kleinen. Der Schauspieler will wieder aktiv sein. „Ich will wieder spielen. Damit meine ich jetzt gar nicht nur Film, ich komme ja vom Theater. Wenn der Stoff passt, wenn es ein Projekt mit Tiefgang ist, bin ich für beides zu haben.“

+++ Auch für dich interessant: Heinz Hoenig: Drastische Wendung! – ES ist geschehen +++

Die Emmy-Party in Berlin war der perfekte Ort für seinen Neustart. Hier traf sich die deutschsprachige Jury, um Werke zu sichten und abzustimmen. Heinz trug einen geliehenen Anzug. Seine Smokings sind auf der Finca in Spanien. „Ich bin jetzt schlank wie früher“, lacht er. Annika, stets an seiner Seite, strahlt: „Es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Ich liebe Heinz, er hat auch für unsere Kinder gekämpft.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Annika betont gegenüber dem Boulevard-Blatt: „Ein Künstler geht nun mal nicht in Rente. Viele sagen: Heinz, sei froh, dass du lebst – und lass gut sein. Aber so funktioniert das bei ihm nicht.“ Woher nimmt er die Kraft? „Ich denke an meine Kinder und meine Frau“, sagt Hoenig. „Dann bin ich voll da.“