Während die Zuschauenden der ARD am 9. Juli aufgrund der Sportveranstaltung „Die Finals“ auf „Immer wieder sonntags“ verzichten müssen, lädt ZDF-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel am Sonntag wie gewohnt zum „Fernsehgarten“.

Sportlich wird’s aber auch beim ZDF. Das Motto der Sendung: „Es lebe der Sport“. Für alle, die mit ihren Tickets einen Platz auf dem Lerchenberg in Mainz sicher haben, gilt allerdings größte Vorsicht. Denn an diesem Sonntag ist die Teilnahme am „Fernsehgarten“ alles andere als ungefährlich, immerhin ist das Wetter alles andere als erfrischend kühl. Gut, dass zumindest Kiwi sich eine kleine Abkühlung gönnen kann.

Sonntag, 9. Juli 2023

14.07 Uhr: Nächste Woche gibt’s dann die „Große Sommerparty“ im „Fernsehgarten“. Bis dahin heißt es erstmal „Tschüss, bis zum nächsten Mal!“

14.00 Uhr: Zum Show-Ende geht’s Kiwi nochmal persönlich an den Kragen. Oder an die Flossen, die Moderatorin darf nämlich im „Fernsehgarten“-Pool mit Schnorchel und Schwimmbrille abtauchen.

„Meine Hose wird feucht“, kommentiert Mickie Krause die Szenerie. Denn plötzlich ist nicht nur Kiwi im Wasser, sondern auch der Sänger. Mit Anglerhose und Gummistiefeln gibt er im kühlen Nass dann noch seinen Kultsong „Schatzi, schenk mir ein Foto“ zum Besten.

13.19 Uhr: Nach Schach kommt Ninja-Sport im ZDF. Andrea Kiewel stellt drei Männer vor, die in der Show ihr Können unter Beweis stellen wollen. Die Aufgabe: Mit einer Stange 36 Sprossen auf 12 Meter Höhe so schnell wie möglich nur durch den Einsatz der Arme erklimmen.

Im Vorab-Gespräch mit Kiwi beschäftigt die Zuschauenden aber nicht die sportliche Herausforderung, sondern die ZDF-Moderatorin, die ganz zufällig immer wieder auf Körperkontakt mit ihren Gästen setzt. Nicht ganz klar ist dann, warum Kiwi plötzlich einen der Anwesenden zu sich zieht und sagt: „Ich darf das jetzt einmal sagen, ich bin studierte Sportlehrerin, ich bin geschwommen … Da ist wirklich alles. Die schmale Taille, wow, wow, wow. Richtig klasse, richtig sportlich.“ Dabei geht die Kamera nochmal in die Nahaufnahme.

Die Zuschauenden auf Twitter sind davon nur wenig begeistert, wohl eher entsetzt, wie die Kommentare zeigen:

„Hab ihr es gesehen? Kiwi hat zugegrabscht. Wenn auch nur am Arm.“

„Erstmal fummeln…. Wie notgeil kann man sein?“

„Dass Kiwi die Jungs nochmal antatscht, war so sicher wie das Amen in der Kirche.“

„Alt-Weiber-Sexismus wieder, als Mann wäre das 10 Mal mehr creepy ‚Ololo, die hat ja alles, schmale Taille, große Brüste, uiuiui, sabber!“

„Es ist einfach kein richtiger ‚Fernsehgarten‘, wenn Kiewel nicht alle 10 Minuten an ihren Gesprächspartnern rumfummelt.“

12.55 Uhr: In Sachen Kulinarik ist Armin Roßmeier wieder mit dabei und präsentiert eine Bandbreite der Rezepte. Kiwi lässt sich das Koch-Spektakel natürlich nicht entgehen und nimmt die Gerichte gleich mal unter die Lupe, oder eine Hand von allem. Ihr Fazit: Schmeckt!

12.01 Uhr: Und es geht los mit dem ZDF-„Fernsehgarten“. Gleich zu Gast auf dem Lerchenberg ist Partyschlager-Sänger Mickie Krause. Der Ballermann-Star ist als Assistenz von Kiwi mit dabei.

„Nicht nachmachen!“, warnt Andrea Kiewel ihre Zuschauerschaft. Die Moderatorin hat sich zwei Armwrestlerinnen in die Show eingeladen, wobei eine der beiden nach einer kurzen Kraftdemonstration im Duell mit Mickie Krause antritt. Ann ist die amtierende Deutsche Meisterin im Armwrestling – gegen den Ballermann-Sänger muss sie überraschenderweise aber einstecken. Der Sieg geht an Mickie. Der ist ganz aus dem Häuschen und fragt begeistert: „Bin ich jetzt Deutscher Meister?“. „Bei den Damen“, witzelt der mitgereiste Trainer.

„Ich werde mir direkt ein T-Shirt machen“

Samstag, 8. Juli

22 Uhr: Das ist ein absolutes Novum. Am 30. Juli wird der ZDF-„Fernsehgarten“ nicht live ausgestrahlt. Das gab das ZDF am Samstag via Instagram bekannt. „Wir freuen uns schon auf unsere Mallorca-Party am 30. Juli. In diesem Jahr senden wir zeitversetzt ab 13:30 Uhr. Für unsere Besucher*innen vor Ort, geht‘s wie immer bereits um 12 Uhr auf dem Mainzer Lerchenberg los.“ Der Grund: Das ZDF möchte sichergehen, dass die Fans der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft das EM-Spiel sehen können, das zeitgleich angepfiffen wird.

Unter dem Beitrag sammeln sich einige Kommentare – und nicht alle sind davon begeistert. Ganz im Gegenteil:

„Echt jetzt? Sollen sie doch das Spiel im Ersten zeigen. Dann können sich die Leute entscheiden. Um der Uhrzeit sitze ich nicht mehr vorm Fernseher! Schließlich will man vom Tag auch was haben“

„Gebt die Möglichkeit über die Internetseite live zu schauen!“

„Jetzt ernsthaft? Ausgerechnet der Mallorca-‚Fernsehgarten‘? Das ist doch echt unfassbar. Sorry, geht gar nicht, wer auch immer diese Entscheidung zu verantworten hat.“.

Das sind die Gäste:

Oli P.

Mickie Krause

Amber Van Day

Lena Marie Engel

Alex Vargas

Peggy March

Joachim Witt

Deine Freunde

Kayef

Bei diesen Aussichten sollten Zuschauende nicht unvorbereitet nach Mainz reisen. Gut eincremen, viel trinken und eine Kopfbedeckung helfen gegen die Sonne. Auf Nachfrage dieser Redaktion kündigte das ZDF an, Vorkehrungen getroffen zu haben, hier mehr dazu.

