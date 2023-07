Sportlich wird es am kommenden Sonntag (7. Juli 2023) im ZDF-„Fernsehgarten“ – und das liegt nicht nur am Thema. So wollen Kiwi und ihre Kollegen unter dem Motto „Es lebe der Sport“ feiern. Sportlich dürfte es aber auch für die Zuschauer auf dem Lerchenberg werden. Sportlich heiß nämlich.

So prophezeien erste Vorhersagen für den Sonntagmittag Temperaturen weit über 30 Grad. 34 bis 35 Grad im Schatten erwartet Wetterexperte Dominik Jung am Sonntag. Brüllende Hitze also. Kein Spaß für die „Fernsehgarten“-Besucher.

„Fernsehgarten“ am Sonntag in brüllender Hitze

Das weiß auch der Wetter-Experte: „Zwar gibt es auf dem Gelände Bäume, aber natürlich werden auch viele Zuschauer in der Sonne stehen oder sitzen. Das ist das große Problem. In der prallen Sonne ist das gefühlt deutlich mehr. Da haben wir schnell mal 40, 50 Grad auf den gepflasterten Wegen.“

Kiwis Gäste im „Es lebe der Sport“-„Fernsehgarten“:

Oli P.

Mickie Krause

Amber Van Day

Lena Marie Engel

Alex Vargas

Peggy March

Joachim Witt

Deine Freunde

Kayef

Vor allem dort sei die Gefahr eines Hitzschlages hoch. Wichtig sei, so Jung, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen und eine schützende Kopfbedeckung zu tragen. „Es ist doch eine sehr gefährliche Wetterlage. Dazu kommt am Sonntag noch das Problem, dass sich mittags und nachmittags Schauer und Gewitter bilden. Da kann es dann auch so ausgehen, dass sie Sonne verschwindet und plötzlich ein Unwetter aufkommt“, so Jung.

Experte mit düsterer Prophezeiung

Doch damit nicht genug: „Wahrscheinlich sind die Luftmassen an diesem Sonntag auch noch sehr feucht. Also sehr schwül. Und die Schwüle macht ohnehin alles noch viel drückender. Es ist ja keine trockene Hitze, wie man sie beispielsweise aus Ägypten kennt, sondern eine feuchte Hitze. Es klebt im Grunde alles, ohne dass man sich groß bewegt.“

Schwierige Bedingungen also für Kiwi und Co. Doch der ZDF-„Fernsehgarten“ dreht ja nicht zum ersten Mal bei extremen Wetterbedingungen. Man sei vorbereitet, heißt es vom ZDF. „Der ZDF-Fernsehgarten ist eine Produktion, bei der wir häufig mit den verschiedensten Wetterlagen konfrontiert sind – auch mit sehr hohen Temperaturen. Entsprechend schöpfen wir aus langjähriger Erfahrung und haben auch diesmal eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um den Gästen und Zuschauerinnen und Zuschauern den Aufenthalt möglichst angenehm und vor allem sicher zu gestalten“, so der Sender gegenüber dieser Redaktion.