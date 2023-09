„Fernsehgarten“: Kiwi pflaumt Gast an – „Knall dir gleich eine“

Andrea Kiewel ist eine sehr direkte Person. Die Moderatorin des ZDF-„Fernsehgarten“ sagt, was sie denkt und ist sich auch nicht zu schade, gewisse Aktivitäten in ihrer Sendung auch einmal selbst auszuprobieren. Am Sonntag (3. September 2023) hatte die 58-Jährige die Mannschaft des deutschen Rugbymeisters SC Frankfurt 1880 nach Mainz gelotst und plauderte mit Spieler Tim Biniak zunächst ganz entspannt über die Sportart.

Doch dann schien Kiwi das Rugby-Fieber gepackt zu haben. „Sind das die beiden Stangen, durch die der Ball gekickt wird?“, fragte die „Fernsehgarten“-Moderatorin, mit Blick auf das eigens auf dem Lerchenberg errichtete Rugby-Feld, und fragte dann den Profi, ob sie das auch mal probieren dürfe.

„Fernsehgarten“ im Rugbyfieber

„Also, ich gehe davon aus, dass der Ball unten drunter durchfliegt“, prophezeite Biniak, der scheinbar wenig Vertrauen in Kiwis Kick-Künste hatte. Doch das schien Kiwi nicht auf sich sitzen lassen zu wollen. „Ich knall dir gleich eine“, pflaumte sie den Profi an und unterbrach direkt das Spiel.

„Männer wartet mal“, rief sie aufs Spielfeld und ließ sich direkt einen Ball geben. Zwar ging man schon ein ganzes Stück näher an die Pfeiler, als normal, doch Kiwi schien bei der Sache etwas falsch verstanden zu haben.

Kiwi macht Rückzieher im letzten Moment

So wird das Ei nicht etwa aus der Hand getreten, sondern am Boden liegend. Doch würde das mit Kiwis Boots klappen? Man merkte jedenfalls, dass sie so langsam das Selbstvertrauen verließ. „Man hat den gar nicht in der Hand?“, fragte sie lautstark. „Warum habe ich das gesagt“, rief Kiwi verzweifelt, „ich dachte, ich habe den in der Hand.“

„Ich wollte es dir gerade erklären, aber dann warst du schon …“, wirkte Biniak sichtlich überfordert von der Situation. Und Kiwi, die machte doch noch einen Rückzieher und ließ lieber einen Profi schießen. Vielleicht die bessere Entscheidung. Doch nicht nur ein Rugby-Team war auf dem Lerchenberg. Auch Mario Barth überraschte im „Fernsehgarten“.