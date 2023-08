„Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“: Jetzt wird’s doppelt schlimm

Sie sind die beiden beliebtesten Musiksendungen am Sonntagmittag: „Immer wieder sonntags“ und der ZDF-„Fernsehgarten“. Millionen Zuschauer schalten ein, wenn entweder Stefan Mross aus dem Europapark in Rust oder Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel vom Lerchenberg in Mainz grüßen. Tausende Fans sind bei den Shows stets live vor Ort.

Doch wer sich nun auch am kommenden Sonntag auf seine Portion Schlager, Spaß und gute Laune freut, wird gleich doppelt enttäuscht. Sowohl „Immer wieder sonntags“ als auch der ZDF-„Fernsehgarten“ setzen am 20. August“ aus.

Der Grund liegt auf der Hand: Der Sport übernimmt in ARD und ZDF wieder das Zepter. Während die ARD ab 7 Uhr morgens die Leichtathletik-Weltmeisterschaft aus der ungarischen Hauptstadt Budapest überträgt, widmet sich das ZDF ab 11 Uhr dem Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Wer da gegeneinander spielt, ist bislang noch unklar. In den beiden Halbfinals stehen sich die Nationalmannschaften von Spanien und Schweden sowie Australien und England gegenüber. Das Finale beginnt um zwölf Uhr deutscher Zeit.

Am 27. August geht es weiter

Am 27. August dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer dagegen wieder auf die volle Power „Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ freuen. Die Kiwi-Fans dürfen sich dann unter anderem auf Moderator Steven Gätjen freuen, der an der Seite von Andrea Kiewel moderieren wird.

Mehr Nachrichten:

Weniger zu feiern haben dagegen die „Immer wieder sonntags“-Fans. Für sie ist es bereits die letzte Sendung in diesem Jahr. Mit dabei sind unter anderem Patrick Lindner, Eloy de Jong, Montain Crew, Lucas Cordalis und Joelina Drews, Mike Leon Grosch oder Vincent Gross. Am dritten September zeigt die ARD dann noch ein Best-of der abgelaufenen „Immer wieder sonntags“-Saison.