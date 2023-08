Fauxpas bei „Immer wieder sonntags“: Hansi Hinterseer muss einschreiten

Zweimal noch. Dann ist die „Immer wieder sonntags“-Saison 2023 vorbei. Schade eigentlich. Schließlich sorgten Stefan Mross und sein Team auch in diesem Jahr wieder für beste Stimmung im Europapark Rust. Doch da das Glas bei Stefan zumeist eher halbvoll als halbleer zu sein scheint, ließ sich der Moderator davon nicht unterkriegen und ließ es auch in der vorletzten Ausgabe der Saison noch einmal richtig krachen.

Hatte sich Stefan Mross doch starke Gäste für seine vorletzte „Immer wieder sonntags“-Ausgabe 2023 eingeladen. Eric Philippi war zum Beispiel nach Rust gekommen. Auch Francine Jordi und 80er-Legende Markus waren am Start. Ebenso wie Volksmusik-Legende Hansi Hinterseer.

Bei Letzterem jedoch erlaubte sich Stefan Mross einen kleinen Patzer. Was war geschehen? Ganz zu Beginn der Sendung hatte der 47-jährige Werbung für die Starküche gemacht, in der es in dieser Sendung polnisches Essen geben würde.

Für den perfekten Übergang fragte Mross dann auch direkt bei Hinterseer nach, ob dieser denn auch kochen könne. „Weil ich gerade beim Star bin, ich habe ihn eigentlich noch nie gefragt, ob er auch kochen kann. Aber ein Star wird er immer bleiben“, moderierte Mross seinen Gast an, als dieser schon verlautbaren ließ, dass ihm das Kochen nicht so liege.

Stefan Mross verwechselt die Frauen-Namen

„Nein? Kannst du nicht? Kannst du nicht kochen? Aber Ramona wahrscheinlich“, mutmaßte Mross. Blöd nur, dass Hinterseers Frau gar nicht Ramona heißt. Das stellte der Sänger auch direkt richtig.

Und Stefan Mross, der versuchte, seinen Fauxpas zu erklären. „Romana. Ich denke immer ‚Ramona, zum Abschied …‘ Aber Romana geht auch“, scherzte der begnadete Trompeter. Ja, Ramona, Romana … das kann man schon mal vertauschen. Und Hansi Hinterseer nahm es seinem Kollegen auch nicht übel.