„Fernsehgarten“: Klare Ansage an Kiwi – „Das hast du jetzt davon“

Schlager, Schlager, Schlager – das ist das Thema im „Fernsehgarten“ am 13. August 2023. Der Schlager-Festival-„Fernsehgarten“ gehört traditionell zu den lustigsten seiner Art und so war auch schon nach einer Viertelstunde klar, wo es hingeht. Singen, schunkeln und vielleicht auch ein Schlückchen trinken.

Und damit das alles auch musikalisch ordentlich begleitet wird, hat sich Kiwi gleich mal den ein oder anderen Schlagerstar in den „Fernsehgarten“ eingeladen. Anna-Carina Woitschack ist beispielsweise in Mainz am Start. Aber auch Norman Langen, Linda Fäh, Lucas Cordalis oder Schlager-Urgestein Bernhard Brink. Und der sorgte auch gleich mit einem frechen Spruch in Richtung Kiwi für Aufsehen.

Andrea Kiewel feiert den Schlager-„Fernsehgarten“

Was war passiert? Zusammen mit Brink, Patrick Lindner, Vanessa Neigert und Anita Keller wollte Kiwi alte Schlagersongs erraten. Das lief auch ziemlich gut. Vor allem der Song „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher kam bei den Quizzern wie aus der Pistole geschossen. Doch auch beim Publikum sorgte der Gassenhauer für Euphorie.

Kiwi und ihre „Fernsehgarten“-Gäste. Foto: Screenshot ZDF

Und so kam es, dass der gesamte „Fernsehgarten“ über die nie brechende Liebe sang, Kiwi aber erst einmal nicht weiter moderieren konnte. „Das sind die Fischer-Chöre“, witzelte Brink. Und weiter: „Das hast du jetzt davon.“

++ „Fernsehgarten“-Fans staunen nicht schlecht: Es passiert schon wieder ++

Kiwi scherzt über den Bayrischen Rundfunk

Doch Kiwi nahm es mit Humor. Schließlich lebt der ZDF-„Fernsehgarten“ gerade von den Momenten, in denen nicht mehr alles unter Kontrolle zu sein scheint. Und so sang die Moderatorin fröhlich mit und lieferte sogar noch einen Funfact hinterher: „Die Grammatik der Titelzeile ‚Marmor, Stein und Eisen bricht‘ veranlasste den Bayrischen Rundfunk damals, das Lied zu boykottieren. Begründung: Der Bayrische Rundfunk hat gesagt, wir haben als öffentlich-rechtliche Anstalt eine Erziehungsverpflichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass anständiges Deutsch gesprochen wird. Und es muss Marmor, Stein und Eisen brechen heißen. Und wir singen: Marmor, Stein und Eisen bricht…“

Mehr Nachrichten:

Ja, die Kiwi ist eine Rebellin. Und natürlich musste auch Brink sich einmischen: „Da wurde auch noch nicht gegendert.“