Fernsehgarten-Fans fordern „Layla“: Kiwi kann darüber nur lachen

Er ist traditionell DAS Highlight einer jeden „Fernsehgarten“-Saison: Der „Mallorca-Fernsehgarten“. Hier kann wirklich alles passieren. Vom Sturm, der über den Lerchenberg fegt und aus einer geplanten Outdoor- eine notgedrungene Indoor-Veranstaltung macht, bis hin zum absoluten „Layla“-Wahnsinn, der im vergangenen Jahr dafür sorgte, dass erst lange diskutiert, und am Schluss gleich mehrfach das Lied der „geilen Puffmama“ gesungen wurde.

Auch in diesem Jahr wird der „Mallorca-Fernsehgarten“ ein ganz besonderer. So wird Andrea Kiewels Gute-Laune-Show nicht live ausgestrahlt. Aufgrund der Frauenfußball-Weltmeisterschaft zeigt das ZDF den „Fernsehgarten“ zeitversetzt erst ab 13.35 Uhr. Wir sind jedoch für dich in Mainz vor Ort und versorgen dich schon vorab mit allen Infos.

Sonntag, der 30. Juli 2023

14.05 Uhr: Sie geben nicht auf. Auch kurz vor Schluss hallen wieder lautstarke Layla-Rufe über den Lerchenberg. Dieses Mal hat Kiwi es auch mitbekommen. Doch die Moderatorin lacht nur. In diesem Jahr gibt‘s keine Layla.

13.21 Uhr: „Kleine Fee“ sang Schürze gerade im Fernsehgarten. Doch hören wollen die Fans auf dem Lerchenberg noch einen anderen Song. Layla, Layla hallt lautstark durch die ZDF-Arena. Kommt es bei Kiwi etwa doch noch zum Layla-Revival?

12.23 Uhr: Jürgen Milski will im Fernsehgarten nicht nur seinen neuen Song präsentieren, sondern auch Mallorca-Star des Jahres werden. Dazu muss der Kölner unter anderem einen Parcours überwinden. Blöd nur, dass der auf einer gemähten Wiese aufgebaut wurde. Das schien Jürgen Milski gar nicht gut zu bekommen. Doch Kiwi wusste zu helfen und gab ihrem Kollegen eine Tablette.

12.00 Uhr: In wenigen Minuten startet zumindest am Lerchenberg der Fernsehgarten. Die ZDF-Zuschauer müssen bekanntlich wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Frauen noch etwas warten.

Vorher begrüßte Kiwi aber noch einmal ihre Gäste vor Ort und auch drei ganz besondere. So waren gleich zwei ihrer Freundinnen aus Israel nach Mainz gekommen. Für Kiwi ein besonderer Moment, schließlich haben die beiden noch nie eine Show von ihr gesehen.

11.25 Uhr: Eigentlich sollte in diesem Fernsehgarten ja nicht Ikke Hüftgolds „Bumsbar“ auf dem Lerchenberg erklingen. Das scheint einer Gruppe Malle-Fans in „Mega Park-Shirts aber egal zu sein. Sie stimmen lautstark Ikkes Song an. „Denn heute sind wir wieder …“

Die Gäste im Mallorca-Fernsehgarten:

Jürgen Milski und sein Bruder Peter

Olaf der Flipper

Lorenz Büffel

Anna Maria Zimmermann

Dj Robin

Schürze

Micha von der Rampe

Tim Toupet

Dragan der Autohändler

Peter Wackel

Honk!

Buddy und Daniel Hahn

Markus Becker

Die Räuber

In diesem Jahr nicht mit dabei sind beispielsweise Stars wie Ikke Hüftgold oder Mickie Krause. Während bei Mickie Krause ein Urlaub dazwischenkam. Sind es bei Ikke Hüftgold andere Gründe, die ihm von einer Teilnahme am „Mallorca-Fernsehgarten“ abhielten. So ist der Partyschlagerstar sauer, dass er nicht seinen Song „Bumsbar“ bei Kiwi singen durfte.

Hüftgold warf dem ZDF gar „Zensur“ vor. Hier kannst du die ganze Geschichte rund um Ikke und den „Fernsehgarten lesen. Anders sieht das jedoch Jürgen Milski. Er kann die Sichtweise des ZDF nachvollziehen.