„Fernsehgarten“: Überraschungs-Besuch – „Wollten auch mal ins Fernsehen“

Der „Fernsehgarten“ ist eine der größten Liveshows im deutschen Fernsehen. Mehr als 6.000 Zuschauer strömen regelmäßig auf den Lerchenberg, wenn Andrea Kiewel ruft. Und so war es auch beim „Rock im Garten“-Spezial der ZDF-Show wieder pickepackevoll.

Verständlich, hatten Andrea Kiewel und ihr Team doch ordentlich aufgefahren. „Mando Diao“ hatten beispielsweise in den „Fernsehgarten“ gefunden. Dazu noch „Cyan Kicks“ oder „Smash into pieces“. Und auch Komiker Mario Barth war endlich der Einladung von Andrea Kiewel gefolgt und stellte sich für die Moderatorin an den Herd.

„Rock im Garten“ im „Fernsehgarten“

Den auffälligsten Auftritt des Abends legten aber wohl vier Damen aus dem Publikum hin. Die hatte Kiwi schon direkt zum Start entdeckt und nutze die kurze Zeit zwischen den einzelnen Acts, um sie auch dem Publikum zu Hause zu präsentieren.

Kiwi und die pinke Damen-Truppe. Foto: Screenshot ZDF

„Holger, komm mal einen Meter mit“, rief Kiwi ihrem Kameramann zu, der schließlich durch die vollbesetzte Arena hinter der Moderatorin herlaufen musste, bis sie schließlich am Tisch der Damentruppe angekommen war.

Damen-Truppe überrascht selbst Kiwi

Die war komplett in pink gekleidet, ein Outfit, was wohl so gar nicht zum „Rock im Garten“ passte, wie Kiwi dachte. „Das Verrückte ist ja, dass sich viele ‚Fernsehgarten‘-Zuschauer Tickets kaufen, einfach weil sie mal in den ‚Fernsehgarten‘ kommen wollen. Ich wollte einmal zu Ihnen kommen, Hand aufs Herz, wussten Sie, dass heute Rockfestival ist?“, fragte sie die Damen-Gruppe.

„Ja“, antwortete eine der Frauen knallhart. „Wirklich?“, konnte es Kiwi kaum glauben, „ich dachte, es ist ein Junggesellinnenabschied.“ „Nö“, antwortete die ganz in pink gekleidete Frau, „wir wollten auch mal ins Fernsehen.“ „Das ist Ihnen gelungen“, scherzte Kiwi. Ob sie es allerdings direkt so geplant haben, scheint einmal dahingestellt.