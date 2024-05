„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel den Tränen nahe – „Wenn man schon heult“

Emotionaler Auftakt! Wenn die Sonne strahlt und die Temperaturen klettern, wissen die Fans genau: Der Start des ZDF-„Fernsehgartens“ steht bevor. Dieses Highlight der leichten Unterhaltung ist aus der sommerlichen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel wird emotional

Jedes Jahr aufs Neue stellt der „Fernsehgarten“ eine feste Institution dar, die in der kalten Jahreszeit schmerzlich vermisst wird, denn im Winter pausiert die Sendung. Ganze 223 Tage müssen die Zuschauer auf Deutschlands größte Open Air Show warten. Umso besonderer ist der Auftakt am Sonntag (5. Mai).

Unter anhaltendem Beifall und in entspannter Atmosphäre zauberten Siegfried und Joy die beliebte Moderatorin Andrea Kiewel unter einer goldenen Decke hervor. Strahlend in einem gelben Anzug, wurde Kiewel mit Beifall überhäuft – ein klares Zeichen der Wertschätzung und Sehnsucht der Zuschauer nach ihr und dem Fernsehgarten.

Doch der Beifall wollte einfach kein Ende nehmen, überwältigend für die Moderatorin. Sie klammerte sich an ihr Mikrofon, während ihre Augen vor Freude funkelten. Tränen der Rührung standen ihr in den Augen. „Wenn man schon im Opening heult“, kommentierte Kiewel die emotionale Begrüßung. Doch bevor die Emotionen überhandnahmen, nahm sie sich zusammen und kündigte sogleich den ersten Gast an: Kerstin Ott.