ZDF-Fernsehgarten: Anhänger deutlich – „Das müsst Ihr schon aushalten können“

Die Vorfreude ist groß: Am Sonntag (5. Mai) öffnet der ZDF-Fernsehgarten wieder seine Tore und präsentiert eine bunte Show mit einem beeindruckenden Aufgebot an Stars. Um Punkt 12 Uhr wird Moderatorin Andrea Kiewel die Zuschauer begrüßen und in einen unterhaltsamen Nachmittag entführen. Erwartet werden Gäste wie Kerstin Ott, Howard Carpendale, Aura Dione und Alexander Kumptner, was ein Garant für erstklassige Unterhaltung verspricht.

„Fernsehgarten“ macht vor der Sendung deutlich

Die Vorfreude schallt nicht nur über den Lerchenberg, wo die ersten musikalischen Proben stattfinden, sondern auch durch die sozialen Netzwerke. Dort bereitet der Fernsehgarten seine Community auf das bevorstehende Event vor und teilt Einblicke hinter die Kulissen.Doch mit der Vorfreude mischt sich in den sozialen Medien auch eine wichtige Botschaft des Senders.

+++ ZDF-„Fernsehgarten“ Gäste: DIESE Stars sind in der Sendung am 05. Mai 2024 dabei +++

Gestern veröffentlichte das Team des Fernsehgartens auf ihrem Facebook-Kanal einen Hinweis: „Liebe Community, bitte beachtet auch bei diesem Post unsere Kommentarregeln.“ Beleidigungen, themenfremde Kommentare, Spamming oder Links zu kommerziellen Anbietern haben keinen Platz in der Diskussion und werden konsequent gelöscht. Der Hinweis endet mit einem Verweis auf die ZDF-Netiquette.

„Fernsehgarten“: Sachliche Kritik ist erlaubt, Beleidigungen nicht

Dieser Appell stieß nicht bei allen auf Verständnis. Doch einige User zeigten sich irritiert über die Moderation der Kommentare. „Was war jetzt hier bisher unter der Gürtellinie, der eine mag es, der andere nicht. Keiner beleidigt hier bisher den anderen. Das müsst Ihr schon aushalten können.“, äußerte sich ein User ungehalten.

Das ZDF macht jedoch deutlich, dass es um mehr als nur um das Aushalten von Kritik geht. Konstruktive und sachliche Kommentare sind willkommen und bereichern die Diskussion. Aber Beleidigungen und unangebrachte Kommentare widersprechen einer gesunden Kommunikationskultur und werden nicht toleriert.

Fans können sich also auf einen sonnigen Sonntag mit guter Laune und toller Musik freuen – und das in einer Community, die Wert auf ein freundliches Miteinander legt.