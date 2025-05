ZDF: Nach „Lena Lorenz“ sickert die Nachricht durch

Die ZDF-Sendung „Lena Lorenz“ gehört zu den absoluten Kult-Formaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Mittlerweile gibt es sage und schreibe elf Staffeln der Reihe rund um die Hebamme.

Am Donnerstagabend (8. Mai) sehen die Zuschauer die Episode „Das halbe Lottchen“ zur besten Sendezeit im TV-Programm. Doch kann das ZDF mit „Lena Lorenz“ noch überzeugen? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort.

ZDF erreicht die Nachricht

Am Donnerstagabend wurde es im ZDF emotional. „Hebamme Lena Lorenz freut sich mit Magali und Kilian Bernbauer auf die Geburt ihrer Zwillinge. Die kleinen Herzen schlagen wie galoppierende Pferde. Doch plötzlich bleibt ein Herz stehen. Ein schockierender Moment“, beschreibt der Sender die Episode „Das halbe Lottchen“.

Und die schien äußerst gut beim TV-Publikum anzukommen. Insgesamt 4,19 Millionen Zuschauer entschieden sich für die neue Episode von „Lena Lorenz“ und sicherten dem ZDF somit einen gesamten Marktanteil von 18 Prozent. Den Tagessieg in der Primetime verpasst die Kult-Serie allerdings um Haaresbreite.

ZDF erreicht mit „Lena Lorenz“ keinen Tagessieg

Am beliebtesten beim Gesamtpublikum war an diesem Abend nämlich der „Amsterdam-Krimi“ in der ARD. Der Film mit Hannes Jaenicke zog insgesamt fünf Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und holte einen starken Marktanteil von 21,9 Prozent. Dafür lag „Lena Lorenz“ bei der jüngeren Zielgruppe knapp vor dem Krimi im Ersten.

Sendung verpasst? Staffel elf von „Lena Lorenz“ gibt es in der ZDF-Mediathek kostenlos im Stream.