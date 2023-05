„Fernsehgarten“: Weltpremiere im ZDF? Bei dieser Nachricht werden Fans ausflippen

Und es geht schon wieder los – Andrea Kiewel läutet den Sommer ein und präsentiert ab dem 7. Mai wieder jeden Sonntag den ZDF-„Fernsehgarten“ ein. Live und in Farbe gibt es dann wieder beste Unterhaltung und Gute-Laune-Kiwi für alle, die sich Tickets gekauft haben und diejenigen, die lieber gemütlich von Zuhause aus gucken.

Besonders interessant sind neben Kochtipps, Gartenkunde und sicherlich auch dem ein oder anderen Weltrekordversuche die geladenen Gäste. Von Thomas Anders bis Kylie Minogue hat „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel schon so einige hochkarätige Gäste auf dem Lerchenberg empfangen und manch einer hat hier auch schon sein Bühnen-Debüt gegeben. 2023 könnte es jetzt zu einer echten Weltpremiere kommen.

„Fernsehgarten“-Gäste haben ungewöhnliche Idee

Ein großes Highlight steht bereits vor dem Saison-Start fest. Und es heißt Anna-Carina Woitschack. Die Sängerin war sonst immer bei der ARD-Konkurrenz „Immer wieder sonntags“ an der Seite ihres jetzt Ex-Partners Stefan Mross zu sehen. 2023 ist sie das erste Mal beim ZDF-„Fernsehgarten“ zu Gast. (Hier mehr dazu)

Um den Fans der Show die Wartezeit zu versüßen und schon mal einen Vorgeschmack auf mögliche Gäste zu geben, veröffentlicht das „Fernsehgarten“-Team auf seinen Social-Media-Kanälen gerne mal ein „Hit-Sicher“-Video. Hier stellen sich prominente Künstlerinnen und Künstler dem Rätsel um den richtigen Song. Anhand einer Liedzeile sollen sie erkennen, um wen es sich dabei handelt. Die Jungs von Culcha Candela bringt das gleich mal auf eine Idee, die Musik-Fans gefallen dürfte.

ZDF nimmt Duett-Idee auf

Als sie nämlich den Kult-Song „Daylight“ der Castingshow-Band „No Angels“ erkennen, ist der Gedanke eines Duetts geboren. „Initiativbewerbung ‚No Angels‘, right here“, prescht Sänger John Magiriba Lwanga voran.

Culcha Candela und die No Angels gemeinsam auf einer Bühne. So könnte ein Duett der Bands aussehen. Foto: IMAGO / Eibner,IMAGO / xim.gs, Montage der Westen

Das ZDF-Team nimmt die Idee gleich mal auf und schreibt zu dem Video: „Wir würden super gerne wissen, wie ein Duett mit Culcha Candela und den No Angels klingt. Nehmt ihr die Bewerbung an, No Angels?“

Mehr News:

Was zunächst nach einer Schnapsidee klingt, immerhin singen die Jungs Reggae, Dancehall und Hip-Hop und die Mädels klassische Popsongs, gefällt den Beteiligten richtig gut. Die Antwort folgt prompt und ist mehr als eindeutig. „Natürlich, Hammer“, kommentieren die No Angels unter dem Beitrag.

Bleibt abzuwarten, ob diese Zusammenarbeit demnächst wirklich bei Kiwi zu sehen sein wird. Käme es wirklich dazu, würde es sich um eine Weltpremiere handeln, denn bislang gab’s die Bands nur getrennt voneinander.