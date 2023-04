ARD-Star Stefan Mross packt aus: Jetzt herrscht Gewissheit

Es war DAS Klatsch-Thema des vergangenen Jahres: „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Auf Facebook veröffentlichten beide das gleichlautende Statement.

„Nach unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne ‚unsere‘ Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele. Wenn einer sagen kann ‚In guten wie in schlechten Zeiten‘ dann wir. Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen“, hieß es da. Dann war lange Stille bei den ARD-Stars. Doch schnell wurde klar: Sowohl Stefan Mross als auch Anna-Carina Woitschack haben eine neue Liebe an ihrer Seite.

Stefan Mross spricht über seine Scheidung

Nun sprechen erstmals Stefan Mross und seine Freundin Eva Luginger. In der „Bild“ verrät die 35-Jährige das Geheimnis ihres Kennenlernens: „Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen. Natürlich fand ich Stefan als Mann vorher schon attraktiv. Aber ich hatte nie die Absicht, ihn mir zu krallen. Ich hatte damals ja einen tollen Ehemann, mit dem ich später im Guten auseinander gegangen bin.“

Derzeit sind sowohl Stefan Mross als auch Eva Luginger in Scheidung. „Die Scheidungen laufen. Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppelscheidung“, so der ARD-Moderator.

Kein Zoff zwischen Anna-Carina und Eva

Brisant: Eigentlich waren Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack und Eva Freundinnen. Doch das ist nun vorbei. Jedoch nicht wegen Stefan Mross, wie Eva Luginger erklärt: „Als ich mit Stefan zusammenkam, war zwischen uns schon lange Funkstille.“

Und Anna-Carina? Die genießt das Leben gerade scheinbar in vollen Zügen. Auf Instagram sieht man die hübsche Sängerin gerade beim Urlaub in Nizza. Ende gut, alles gut, so scheint es.