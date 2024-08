„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross macht Fehler – ARD muss sofort eingreifen

Am Sonntagvormittag (11. August) begrüßt Moderator Stefan Mross das ARD-Publikum zu einer neuen Ausgabe von „Immer wieder sonntags“. An diesem Tag ist nicht nur die Stimmung im Europa-Park Rust mal wieder herausragend – auch das Wetter spielt mit.

Unter strahlend blauem Himmel und mit viel Sonnenschein feiern die Zuschauer bei „Immer wieder sonntags“ gemeinsam mit den Gästen von Stefan Mross. Doch dieser leistet sich mitten in der Live-Sendung plötzlich einen fiesen Patzer. Es ging sogar so weit, dass die Regie sich einschalten musste. Was war geschehen?

Sonne pur bei „Immer wieder sonntags“. Das macht nicht nur dem ein oder anderen Zuschauer vor Ort zu schaffen, sondern auch Stefan Mross. Die Schweißflecken auf seinem Shirt sind unübersehbar und auch die Konzentration ließ bei den hohen Temperaturen verständlicherweise nach.

+++ „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verplappert sich in Live-Show – „Dürfen wir das sagen?“ +++

Das machte sich besonders an einer Stelle der Show bemerkbar. Als es darum ging den „Sommerhitkönig” zu wählen, unterläuft Stefan Mross bei der Vorstellung der beiden Kandidaten ein kleiner aber feiner Fehler.

Seit 2007 können die Zuschauer von „Immer wieder sonntags“ den sogenannten „Sommerhitkönig” wählen. In dieser Ausgabe konnte man entweder für das Duo „Unendlich“ oder den Sänger Michael Thum anrufen. Dafür brauchen die Kandidaten jedoch eine Endziffer, die Stefan Mross dann auch flott vorliest.

+++ „Immer wieder sonntags“: „Bergdoktor“-Star erfüllt sich seinen innigsten Wunsch +++

Doch der Moderator nannte bei beiden Kandidaten die Endziffer 01 – die Regie muss da sofort eingreifen. „Die 02“, sagt eine Stimme aus dem Off plötzlich. „Ach die 02, natürlich Herr Regisseur, genau. So ist es. Es ist ein bisschen warm hier unten, in der Arena!”, antwortet der ARD-Star hastig. Auch einem Profi kann mal solch ein Fauxpas unterlaufen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ regelmäßig sonntags ab 10.05 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ARD-Mediathek.