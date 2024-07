„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verplappert sich in Live-Show – „Dürfen wir das sagen?“

Moderator Stefan Mross begrüßt das Publikum am Sonntagvormittag (14. Juli) erneut zur Schlager-Party in der ARD. Bei „Immer wieder sonntags“ feiern die Zuschauer allerdings nicht nur zu den Hits der Künstler auf der Bühne. Nebenher gibt es auch leckere Rezepte und spannende Interviews.

An diesem Tag empfängt ARD-Moderator Stefan Mross seinen Kollegen Maximilian Arland in der Showküche von „Immer wieder sonntags“. Als es um das Rezept des Tagesmenüs geht, kommt der 48-Jährige allerdings ins Straucheln. Plötzlich verplappert er sich im Live-TV! Sein Gast scheint im ersten Moment fassungslos zu sein.

In jeder Folge von „Immer wieder sonntags“ gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was für den Magen. Abwechselnd werden während der Live-Sendung verschiedene Gerichte gekocht und die Rezepte dazu mit dem Publikum geteilt. An diesem Sonntag schwingt Maximilian Arland den Kochlöffel in der ARD.

Im Gespräch mit Stefan Mross verrät er, dass er ein ganz besonderes Rezept mit dabei habe. „Ein Chilli con Carne mit Schokolade“, sagt er stolz. Das scheint allerdings nicht ganz den Geschmack des Moderators zu treffen. „Das klingt jetzt gar nicht mal so lecker“, sagt der 48-Jährige und erntet Lacher aus dem Publikum.

Das außergewöhnliche Rezept scheint den Moderator so aus dem Konzept zu bringen, dass er lauter Fragen an den Koch stellt. Und dann passiert es: Stefan Mross verplappert sich im Live-TV !

Während Maximilian Arland ausgelassen über die Zutaten für das Chilli con Carne spricht, kommt es kurze Zeit später zu einem kleinen Schockmoment. „Wir dürfen so ehrlich sein: Gestern haben wir das Ganze schon einmal zur Probe gekocht“, erklärt Stefan Mross. Prompt fällt ihm der Koch ins Wort.

„Was? Probe gekocht? Dürfen wir das sagen?“, fragt er seinen Gesprächspartner. Der winkt lässig ab und entgegnet: „Das dürfen wir sagen. Wir müssen da doch eine Probe machen.“ Kurz darauf lenkt der ARD-Moderator gekonnt vom Thema ab und fährt mit seinem Programm fort. Er ist nun mal Vollblut-Profi durch und durch.

Die ARD zeigt die Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ regelmäßig sonntags ab 10.05 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ARD-Mediathek.