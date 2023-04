„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel fies vera****t – Video zeigt alles

Es war einer der größten „Fernsehgarten“-Aufreger der jüngeren Vergangenheit. 2019 besuchte die damals noch 17-jährige Estefanie Wollny Andrea Kiewel in ihrer Gute-Laune-Show vom Lerchenberg. Die Wollnys-Tochter sang damals ihren Song „Wo auch immer du bist“. Der Auftritt wurde jedoch nicht wegen des Gesanges von Estefania berühmt, sondern wegen des Interviews, das im Anschluss folgte.

So fragte „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel die 17-Jährige, was denn ihre Pläne für die kommenden zwei Jahre wären. Darauf antwortete Estefania: „Dass ich einige Menschen mit meiner Musik begeistern kann und auch vielleicht noch groß rauskommen werde.“

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel und der Wollny-Skandal

Wohl nicht die Antwort, die Kiwi erwartet hatte. Lautstark lachte die ZDF-Moderatorin los und sorgte damit für einen Shitstorm. „Frau Kiewels Benehmen einem 17-jährigen Mädchen gegenüber, das all seinen Mut zusammennimmt, einen wunderschönen Song vor einem großen Publikum zu performen (wenn auch nicht live), ist indiskutabel“, hieß es damals beispielsweise in den YouTube-Kommentaren. Oder: „Oh mein Gott, was war das für ein Gelache von der Frau? Respektlos.“

Und auch heute, vier Jahre später, ist der Clip noch immer in aller Munde. So haben sich „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz und Band-Kollege Georg Listing die Tonspur des Videos geschnappt und einen sogenannten „Lip-Sync-Clip“ gebastelt.

„Tokio Hotel“-Stars nehmen Andrea Kiewel aufs Korn

Ein Video, das die beiden bei TikTok hochluden, zeigt die Musiker in ihrem Tonstudio. Während Georg die Sache relativ emotionslos angeht, gibt Bill alles. Der Sänger verzieht eindrucksvoll das Gesicht, wirbelt seine blonde Haarpracht durch den Raum und äfft Andrea Kiewel so detailgetreu nach, dass die Fans aus dem Jubeln nicht mehr herauskommen.

„Dieses lachen und die Kopfbewegung am Ende. Da war es aus“, jubelt ein „Tokio Hotel“-Fan bei TikTok. Und ein anderer ergänzt: „Gott, ich schmeiße mich weg. Mehr davon.“ Ob Andrea Kiewel das auch so lustig fand, ist zweifelhaft, schließlich brachte ihr die Aktion damals ordentlich Ärger ein.

