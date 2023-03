„Fernsehgarten“-Stars jubeln: „Jetzt können wir noch einen draufsetzen“

Lange ist es nicht mehr hin. Bereits am siebten Mai 2023 startet das ZDF in die neue „Fernsehgarten“-Saison. Auch in diesem Jahr wird Andrea Kiewel wieder Stars und Sternchen auf dem legendären Lerchenberg begrüßen und sicherlich die ein oder andere Polonäse ins Rollen bringen.

Wie das geht, haben diese beiden Sänger im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen. Nachdem der Song „Layla“ der beiden Partyschlager-Stars DJ Robin und Schürze im Sommer 2022 komplett durch die Decke gegangen war, flatterte auch die Einladung in den ZDF-„Fernsehgarten“ ins Haus.

„Layla“-Stars wollen zurück in den „Fernsehgarten“

Doch die Sache hatte einen Haken. Aufgrund massiver Proteste hatten einige Kirmes- und Volksfestbetreiber den Song über „Puffmama Layla“ strikt verboten. Zu anzüglich und sexistisch sei der Text, in dem über eine junge, schöne, geile Frau gesungen wurde. Und auch über den „Fernsehgarten“-Auftritt wurde heftig gestritten. Zwischenzeitlich stand gar der Vorschlag im Raum, dass DJ Robin und Schürze ihren Song umdichten, um ihn so kinderfreundlicher zu gestalten.

Dazu kam es zum Glück nicht und der ZDF-Auftritt wurde zum Triumphzug für die Newcomer. Die Massen jubelten, Andrea Kiewel freute sich und „Zugabe“-Forderungen hallten lautstark über den Lerchenberg. Dies ging soweit, dass Robin und Schürze ihren Song sogar noch ein zweites Mal komplett performen durften. Eine Ehre, die im „Fernsehgarten“ nur wenigen zuteil wird.

Klar, dass nun die Frage aufkommt, ob man die „Layla“-Stars auch 2023 wieder in der ZDF-Kultsendung erwarten darf. Wenn es nach den Partyschlagersängern geht, auf jeden Fall. „Wir arbeiten natürlich gerade an neuen Songs. Der ‚Fernsehgarten‘ hat sich letztes Jahr an das tiefe Niveau von uns beiden gewöhnt. Jetzt können wir noch einen draufsetzen. Mal sehen, ob wir wieder ran dürfen“, sind DJ Robin und Schürze auf Nachfrage dieser Redaktion zuversichtlich. Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass das Kiwi und das ZDF auch so sehen.