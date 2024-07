„Fernsehgarten“: ZDF streicht Show mit Andrea Kiewel

Seit Jahren gehört der ZDF-„Fernsehgarten“ zu den beliebtesten Formaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Tausende Zuschauer starten ihren Sonntagvormittag gemeinsam mit Moderatorin Andrea Kiewel und den geladenen Gästen auf dem Lerchenberg. Es wird gesungen, gespielt und getanzt – ein Format, dass wohl bei jedem für gute Laune sorgt. Doch das Lachen dürfte den Fans des „Fernsehgartens“ nun leider vergehen.

„Fernsehgarten“: Bittere Nachricht macht die Runde

Für alle Liebhaber des ZDF-„Fernsehgartens“ ist der Sonntagvormittag heilig. Ab Punkt 12 Uhr sitzen sie vor den TV-Bildschirmen und feiern gemeinsam mit Moderatorin Andrea Kiewel und ihren Gästen zu verschiedenen Mottos. Doch nun kursiert eine traurige Nachricht rund um die beliebte Kult-Show.

Wie ein Blick in das aktuelle Fernsehprogramm der nächsten Tage deutlich macht, gibt es keine guten Nachrichten für alle „Fernsehgarten“-Fans. Am Sonntag (28. Juli) wird es keine Sendung mit Andrea Kiewel geben! Somit bleibt die Arena auf dem Lerchenberg leergefegt. Doch was ist der Grund dafür?

ZDF setzt auf Sport statt „Fernsehgarten“

In den vergangenen Monaten kam es vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF immer wieder zu großen Programmänderungen. Der Grund: Ein sportliches Großereignis jagte das nächste. Waren es vor ein paar Wochen noch die Fußballspiele der EM, sind es neulich die Radler der Tour de France, die im TV gezeigt wurden.

Nun setzen die Sender voll und ganz auf die Übertragung der Olympischen Spiele in Paris. Auch wenn das bedeutet, dass beliebte Formate wie der „Fernsehgarten“ und auch „Immer wieder sonntags“ ins Wasser fallen. Doch keine Sorge: Am darauffolgenden Sonntag (4. August) ist Andrea Kiewel unter dem Motto „Sommerparty“ wieder am Start.

Sendung verpasst? Den „Fernsehgarten“ kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.