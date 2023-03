„Quizduell“: „Layla“-Sänger zu Gast bei ARD-Show – diese Frage bringt sie zum Schwitzen

Ballermann-Feeling beim „Quizduell“ am Freitagabend (17. März) in der ARD. Zu Gast in der Rateshow sind diesmal die Musiker DJ Robin und Schürze. Die beiden machten 2022 mit ihrem Partysong „Layla“ von sich hören.

Zur Erinnerung: Liedzeilen wie „Meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler“, brachten den beiden zuerst jede Menge Kritik und dann einen Auftritt bei Andrea Kiewl im ZDF-„Fernsehgarten“ ein. Jetzt sollen sie im „Quizduell“ ihr Wissen unter Beweis stellen. Bei einer Frage kommen die beiden plötzlich ordentlich ins Schwitzen.

„Quizduell“-Frage sorgt bei Promis für Verwirrung

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek will wissen: „In einem skurrilen Youtbe-Video vom Herbst 2022 muss sich die damalige britische Premierministerin Liz Truss wovon geschlagen geben?

A) Kopfsalat mit Perücke

B) Melone mit Krawatte

C) Ei mit Hut

D) Kokosnuss mit Lippenstift

Zur Erinnerung, Liz Truss war die Führungspersönlichkeit in der britischen Regierung, deren Amtszeit vom 6. September bis zum 24. Oktober 2022 gehalten hat.

DJ Robin und Schürze sind bei der Auswahl sichtlich verzweifelt. „So schnell geht das bei uns definitiv nicht“, kommentiert DJ Robin die noch fehlende Antwort. Schnell ist klar, von dem Internet-Hype um das Youtube-Video haben diese beiden so gar nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil, das Künstler-Duo fischt im falschen Gewässer. Schürze überlegt, ob es sich bei besagtem Video möglicherweise um eine Attacke gegen die ehemalige Premierministerin gehandelt haben könnte.

Für DJ Robin kling so gar nichts schlüssig. Am Ende einigen sich die beiden auf die Kokosnuss mit Lippenstift und liegen damit falsch. Denn eigentlich war es ein Kopfsalat, dessen Verwesungsprozess in Form eines Youtube-Videos festgehalten wurde und der zeigte, dass sich ein Gemüse länger frisch halten kann, als die Politikerin in ihrem Amt.