„Fernsehgarten“: Nach Zuschauer-Protest – ZDF erteilt Andrea Kiewel klares Verbot

Aufregung im ZDF-„Fernsehgarten“!

Eigentlich stand am Sonntagvormittag (21. Juli) alles auf das Motto Frankreich. Auch Andrea Kiewels Outfit hatte den einen französischen Touch: Die Moderatorin präsentiert sich mit einer typischen Baskenmütze. Doch ein anderes Detail an ihrem Look sorgte bei dem ein oder anderen Zuschauer für Entsetzen. Nun schaltet sich sogar das ZDF ein!

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel in der Kritik

Eigentlich startete der Sonntagmittag wie immer: Andrea Kiewel begrüßt das Publikum zum Frankreich-„Fernsehgarten“ und moderiert die verschiedenen Musik-Acts an. Doch schnell fällt dem ein oder anderen Zuschauer vor dem Bildschirm etwas auf. Die Moderatorin trägt eine eher außergewöhnliche Kette.

Die 59-Jährige zeigte sich nämlich mit einem Anhänger, der die Landkarte von Israel, Kiwis Wahlheimat, zeigt. Auf dem Umriss werden die besetzten Gebiete Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza und Golan als israelisches Staatsgebiet gezählt. Für zahlreiche Zuschauer ist das aufgrund der angespannten Lage durch den Gaza-Krieg ein deutliches politisches Statement. Prompt fordern sie Antworten vom ZDF.

„Fernsehgarten“: ZDF macht klare Ansage

Auf X (ehemals Twitter) melden sich zahlreiche Nutzer zu Wort und richten ihre Aussagen gezielt an den Sender. „Im ZDF läuft grade der Fernsehgarten, die Moderatorin Andrea Kiewel trägt eine Kette, auf der das Westjordanland, Ostjerusalem, Gaza und die Golan-Höhen als Teil Israels dargestellt werden. ZDF, was unternehmt ihr dagegen, dass eure Moderatorin Besatzung legitimiert?“, schreibt ein Zuschauer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Ich bin zwar ein großer Fan des Fernsehgartens, aber dieser Anhänger eurer Moderatorin Andrea Kiewel ist dennoch etwas irritierend. Liebes ZDF, könnt ihr das bitte für uns einordnen?“

Auf Anfrage von „T-online“ bezieht das ZDF nun klare Stellung. „Wir haben mit Andrea Kiewel darüber gesprochen und sind uns einig, dass sie den Schmuckanhänger zukünftig nicht mehr in der Sendung tragen wird“, heißt es von Seiten des Senders.