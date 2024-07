„Fernsehgarten“: Fans wüten nach Kiwis BVB-Spruch – „Bleibt ruhig“

Für viele ist es DAS Highlight der gesamten Saison: der Mallorca-„Fernsehgarten“! Nach langem Warten steigt am 14. Juli endlich wieder die große Partyschlager-Fete auf dem Lerchenberg in Mainz. Dazu hat Moderatorin Andrea Kiewel die Crème de la Crème der Mallorca-Künstler eingeladen, um gemeinsam mit den Zuschauern zu feiern.

Wir halten dich in unseren Live-Ticker auf dem Laufenden:

Sonntag, der 14. Juli 2024

14.05 Uhr: Und die Gewinnerin ist Isi Glück! Und schon ist die Mallorca-Party auch schon zu Ende. Den krönenden Abschluss macht Bierkönig-Star Julian Sommer, der seinen Hit „Peter Pan“ live performt. Es war ein Fest!

13.45 Uhr: Und dann ist es so weit: Isi Glück und Lorenz Büffel präsentieren ihre einstudierten Choreografien gemeinsam mit den Lusins. In der Jury sitzen Joachim Llambi, Knossi und Mickie Krause. Die beiden Ballermann-Sänger waren bereits Teil der RTL-Sendung „Let’s Dance“ und haben demnach ordentlich Ahnung.

Kurz bevor die Tanzpartner loslegen, sorgt Andrea Kiewel allerdings mit einem BVB-Spruch für Unruhe. „Viele denken wir sind hier beim Fernsehgarten. Ich sage, das ist das Dortmunder Stadion und das ist die Tribüne“, plappert die Moderatorin los. Ein Fehler, wie die Buhrufe und Proteste mancher Zuschauer zeigen. „Es geht um das Stadion und nicht um den Verein. Bleibt ruhig, Freunde!“, entgegnet sie sofort.

13.25 Uhr: Nach den Auftritten von Frenzy, Malle Anja und dem Duett von Mickie Krause und Lorenz Büffel kommt Markus Becker auf die Bühne galoppiert. Mit seinem Hit „Das rote Pferd“ bringt er nochmal ordentlich Partystimmung auf den Lerchenberg! Prompt entsteht eine Polonaise, die durch den gesamten „Fernsehgarten“ zieht – angeführt von der singenden Kiwi.

„Fernsehgarten“: Llambi weist Kiwi in die Schranken

12.50 Uhr: Nachdem es nun viel auf die Ohren gab, kommt nun etwas fürs Auge. Ballermann-Star Isi Glück studiert nämlich mit „Let’s Dance“-Profi Valentin Lusin eine Choreografie ein, welche am Ende der Sendung präsentiert wird. Joachim Llambi und Kiwi beobachten das Training von einer Couch aus.

Dabei liegt die Moderatorin mit ihrem Kopf auf dem Schoß des Tanzjuroren. Irgendwann reicht es Llambi allerdings und er weist seine Kollegin zurecht. „Jetzt setz dich doch mal richtig hin, Frau Kiewel. Das ist ja furchtbar! Du siehst doch gar nichts“, faucht der gebürtige Duisburger plötzlich.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

12.45 Uhr: Ein Hit jagt hier den nächsten. Ballermann-Legende Mickie Krause und Julian Sommer stimmen ihr Lied „Handwerker“ an und sorgen beim Publikum für gute Laune. Nach dem Auftritt moderiert Kiwi am Pool, als plötzlich in der Arena der Song des Jahres skandiert wird – Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.

12.30 Uhr: Weiter geht es mit Musik! Ballermann-Star Isi Glück bringt den Lerchenberg mit ihren Hit „Oberteil“ zum Beben! Kurz darauf performen Lorenz Büffel und Knossi den Song „Midnight Lady“. Zwei absolute Knaller-Songs, die an der Playa de Palma auf Mallorca hoch und runter laufen.

In den sozialen Netzwerken amüsieren sich die ZDF-Zuschauer bei dem Auftritt von Knossi und Lorenz Büffel vor allem über die Outfits der beiden. Angelehnt an den Titel „Midnight Lady“, der ursprünglich mal von Dieter Bohlen geschrieben wurde, haben die beiden Sänger eine Perücke aufgezogen. „Ich habe Modern Talking anders in Erinnerung“, schreibt ein Zuschauer bei X (ehemals Twitter).

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

12.15 Uhr: Den ersten Auftritt hat Bierkönig-Star Tobee. Mit seinem Hit „Mozart (Ciao Niveau)“ heizt er den Zuschauern vor Ort ordentlich ein. Kurz darauf wird erst einmal das Tanzbein geschwungen.

Die „Let’s Dance“-Profis Valentin und Renata Lusin legen einen flotten Cha Cha Cha aufs Parkett und bringen das Publikum zum Ausrasten. Da staunt auch Moderatorin Andrea Kiewel nicht schlecht!

12 Uhr: Und los geht es im „Fernsehgarten“. Die Stimmung auf dem Lerchenberg könnte besser nicht sein. Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein. Doch kurz vorher kam es zu einer unschönen Situation, welche die Zuschauer vor den Bildschirmen nicht bekommen haben.

Buhrufe gegen Joachim Llambi! Wie fies… Als Andrea Kiewel kurz vor Showstart ankündigt, dass ihr Gast Joachim Llambi als Spanier heute im EM-Finale dem Deutschland-Besieger die Daumen drückt, hagelt es Buhrufe für den „Let’s Dance“-Juror. Ganz so bös war es aber nicht, schließlich hatten Kiwi und Publikum dem Tanz-Experten wenige Sekunden schon vorab zum Geburtstag gratuliert. Am 18. Juli wird Llambi 60.

11.15 Uhr: Der Countdown läuft. In einer knappen Stunde geht es auf dem Lerchenberg so richtig rund. Unser Reporter hat sich in Mainz unter das Volk gemischt und zieht vor Start der Sendung ein eindeutiges Stimmungs-Fazit.

Das könnte heute eine spannende Livesendung werden. Schon in der Bahn zum Lerchenberg wird gebechert was das Zeug hält. Dazu wird „Der Zug hat keine Bremse“ gegrölt (Spoiler: Er hatte zum Glück doch eine).

Eine schlechte Nachricht gibt es für die Malle-Fans allerdings noch vor Start der Sendung. Alkohol wird es heute nicht im Fernsehgarten geben!

Beim „Fernsehgarten“ wird es bei der Mallorca-Party keinen Alkoholausschank geben. Foto: Foto: Dominik Göttker

Samstag, der 13. Juli 2024

16 Uhr: Nur noch einmal schlafen, dann ist es so weit. Auf dem Lerchenberg wird schon fleißig geprobt und vorbereitet. In der Instagram-Story vom „Fernsehgarten“ bekommen Fans exklusive Einblick in das Geschehen vor Ort.

Zu sehen gibt es die Probe der Mallorca-Band „Malle Anja“, die ihre Premiere in der ZDF-Sendung feiern. Und auch „Let’s Dance“-Stars Valentin und Renata Lusin melden sich zu Wort. Es ist das erste Mal, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter gemeinsam auftreten. „Ich bin ziemlich aufgeregt, es ist ja irgendwie mein Comeback“, erklärt die frisch gebackene Mutter.

Freitag, der 12. Juli 2024

23 Uhr: Die Spannung steigt! Es dauert nun nicht mehr lange, bis die Mallorca-Party im „Fernsehgarten“ endlich beginnt. Dann heißt es zwei Stunden lang feiern, was das Zeug hält. Vor allem für die Zuschauer vor Ort ist es ein großes Fest. Dementsprechend beliebt sind die Tickets für die Mallorca-Edition auch.

In der Regel sind die Karten im Nu ausverkauft. Das sorgt bei denjenigen, die kein Ticket mehr bekommen haben, für miese Laune. Auf Facebook hagelt es Beschwerden mancher Fans. „Würde auch gerne hingehen , aber man bekommt ja nie Karten für den Mallorca-‚Fernsehgarten'“, schreibt eine Nutzerin. „Ich bin immer früh dran, aber irgendwie sind die innerhalb von ein paar Minuten weg“, kommentiert eine andere.

Diejenigen, die noch eine Eintrittskarte ergattern konnten, werden Mallorca-Stars wie Isi Glück, Julian Sommer, Lorenz Büffel, Mickie Krause und viele weitere live sehen. Außerdem gibt es neben den Auftritten auch die ein oder andere Tanzeinlage. „Let’s Dance“- Juror Joachim Llambi sowie das Profi-Tanzpaar Renata und Valentin Lusin werden ebenfalls vor Ort sein. Das kann ja nur gut werden!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Den „Fernsehgarten“ kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.