DSDS-Juror vor laufender Kamera vermöbelt – „Pietro kriegt Prügel“

Mit seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ging für Pietro Lombardi ein Traum in Erfüllung. Der Sänger wurde über Nacht zum Star. Seitdem hat sich einiges in seinem Leben verändert. Zum Beispiel, dass er nicht länger als Kandidat in einer Castingshow um sein Weiterkommen zittern muss, sondern 2023 ganz entspannt im Juroren-Stuhl von DSDS sitzen und seinen Nachfolger suchen kann.

Mit Entspannung haben die aktuellen Aufnahmen aus der RTL-Show aber nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. DSDS-Juror Pietro Lombardi wird ordentlich vermöbelt – und die Kamera hält drauf.

DSDS-Juror Pietro Lombardi steht plötzlich im Boxring

Am Freitag (17. März) teilt Jurykollege Dieter Bohlen auf seinem Instagramkanal ein Video, das im Rahmen von DSDS entstanden ist. Für die Auswahlrunden ist das RTL-Team samt Jury nach Thailand gereist. Vor Ort hat sich Pietro einen ungewöhnlichen Zeitvertreib gesucht: Boxen. Statt im schicken Juroren-Outfit sieht man Pietro jetzt in Muskelshirt und mit Boxer-Hose.

An seiner Seite: Dieter Bohlen, der sich in alter „Pop-Titan“-Manier mit Sonnenbrille präsentiert und die Rolle des Schiedsrichters übernimmt. Als Ringrichter läutet er einen Boxkampf ein, bei dem ausgerechnet Pietro Lombardi die Hauptrolle spielt. „Pietro kriegt Prügel“, schreibt Dieter Bohlen zu dem Video und hat damit nicht übertrieben.

DSDS-Juror Pietro Lombardi von Kind vermöbelt

Das skurrile an der Sache: Pietros Gegner ist ein Kind, das sich in Sachen Kampfkunst deutlich besser auskennt als der Sänger. Während der noch versucht in Deckung zu gehen, gibt sein Konkurrent alles und zwingt Pietro Lombardi damit buchstäblich in die Knie.

Ganz zur Freude von Dieters Fans, die das Spektakel auf Instagram kommentieren. „Der Arme“, „Drei Sekunden durchgehalten, ist doch super“, „Komm, Pietro, du kannst es besser“, sind nur einige der Nachrichten, die unter dem Video auftauchen.

Am Ende muss Pietro dann schließlich aufgeben. Dieter Bohlen eilt zur Hilfe und wedelt seinem am Boden liegenden Freund frische Luft zu. Sieht ganz danach aus, als sollte Pietro doch lieber beim Gesang bleiben und seine kurzzeitige Box-Karriere nicht weiter vorantreiben.