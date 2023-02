DSDS: Wieder Zoff hinter den Kulissen! Dieter Bohlen macht heftige Ansage

Die letzte DSDS-Staffel ist in vollem Gange und sorgte schon in den ersten Wochen für mächtige Wirbel: Der Zoff zwischen den DSDS-Jury-Mitgliedern Dieter Bohlen und Katja Krasavice fand in aller Öffentlichkeit statt und teilte die Fans beinahe in zwei Lager.

Doch auch unter den DSDS-Kandidaten geht es mittlerweile heftig her – wie eine Vorschau auf die Folge von diesem Samstag (25. Februar) zeigt, kostet ein Streit hinter den Kulissen eine Teilnehmerin womöglich die nächste Runde.

DSDS: Zoff im Recall – „Kotzt mich gerade an“

Die DSDS-Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sortiert auch im zweiten Recall auf Mallorca kräftig aus! Nachdem 40 Teilnehmer es von den Castings in die zweite Runde auf der Sonneninsel schafften, sind nun nur noch 28 Talente im Rennen und der Druck steigt.

https://www.instagram.com/p/CpDRLy1Isy4/?hl=de

Das wirkt sich offenbar auch auf die Stimmung unter den Kandidaten aus: In einer Vorschau auf Instagram sieht man, dass in der neuen Folge kräftig die Fetzen fliegen. So macht sich Kandidatin Dilara Sabahat sichtlich aufgelöst vor laufender Kamera Luft: „Kotzt mich gerade an“. Worum es genau geht, erfährt man allerdings nicht.

+++ DSDS: Steht der Sieger schon fest? Bohlen-Liebling verrät: „Als hätte ich schon gewonnen“ +++

DSDS: Dieter Bohlen mit knallharter Ansage

Auch bei Chef-Juror Dieter Bohlen könnte die Stimmung beim Auftritt am Strand besser sein – in einem anderen Ausschnitt spricht er harte Worte aus: „Du bist raus aus dem Wettbewerb, kann ich dir jetzt schon sagen.“ In der Instagram-Story des DSDS-Accounts sieht man weitere unschöne Szenen, so verteidigt sich eine Kandidatin während der Pop-Titan klar stellt: „Jeder hatte die gleiche Zeit zum Üben.“

Mehr Themen:

Ob sich der Streit unter den DSDS-Kandidaten also auch auf deren Performance ausgewirkt hat? Schließlich hat RTL es den Nachwuchstalenten nicht gerade einfach gemacht – sie mussten zwei Nächte in Zelten schlafen und hatten kaum Raum für sich.

Wer weiter kommt und an wen Dieter Bohlen die harte Worte richtet, kannst du am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek sehen.