Aldi macht es schon wieder – Discounter muss sich auf wilde Szenen einstellen

Immer wieder lockt die Discounter-Kette Aldi mit wilden Aktionen oder Angeboten die Kunden an. Unter den Angeboten sind dabei nicht nur Lebensmittel, sondern auch Waren für den Haushalt, Drogerie- oder Kosmetik-Produkte, die das bunte Sortiment des Discounters ausmachen.

Seit einigen Jahren hat sich außerdem ein weiteres beliebtes Produkt bei Aldi breit gemacht, das eigentlich als Scherz gestartet ist, doch immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Einmal im Jahr kommen neue Produkte auf den Markt, für die einige Kunden quasi den Laden stürmen. Doch worum geht es eigentlich?

Aldi: Darauf haben Kunden lange gewartet

Die Rede ist natürlich von dem beliebten Aldi Merch. In einem Instagram-Post verkündet der Discounter den neusten Merch-Drop, der in die nächste Runde geht. Kunden müssen schnell sein, schließlich sind die Produkte in der Regel nur wenige Tage nach Verkaufsstart ausverkauft!

Die beliebten Merch-Produkte sind limitiert und werden damit nur verkauft, solange der Vorrat reicht. Für viele Kunden heißt es ab dem Verkaufsstart am 23. Juni also: ab zu Aldi! Denn die Artikel können ausschließlich in den Filialen des Discounters erworben und nicht auf der Internetseite bestellt werden.

Diese Produkte erwarten dich

Auf Instagram postet Aldi schon einige Sneakpeeks von dem neuen Merch. Neben Klamotten wie T-Shirts, Sweatshirts, Shorts, Socken oder den klassischen Bade-Pantoletten gibt es bei Aldi Nord außerdem einen Edelstahl-Isolierbecher, ein Strandtuch sowie eine Tasche.

Etwas anders sind die Produkte bei Aldi Süd, wie „mydealz“ berichtet. Zwar gibt es dort auch T-Shirts und Shorts – allerdings im anderen Design. Auch Badeschlappen, Socken, Caps, Strandtuch und -tasche sowie den Trinkbecher kannst du hier ergattern.

Kunden, die etwas von dem limitierten Aldi-Merch abbekommen wollen, sollten sich am 23. Juni so schnell wie möglich auf den Weg in die nächste Filiale machen. Dort solltest du dich auf wilde Szenen einstellen – schließlich ist der Merch-Drop ein wahres Highlight für richtige Aldi-Fans und Merch-Sammler.