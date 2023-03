Pietro Lombardi: Führerschein futsch! „Jetzt entscheidet das Gericht“

Aufmerksamen Fans ist es natürlich direkt aufgefallen: „Deutschland sucht den Superstar“-Juror Pietro Lombardi war in der jüngeren Vergangenheit nicht am Steuer seines Autos zu sehen. Klar, dass die Anhänger da direkt hellhörig wurden und einfach nachhorchen mussten. Was ist da los?

Zu ihrem Glück ist der Superstar und „DSDS“-Star stets gern bereit, auf die Bedürfnisse und Fragen seiner Fans einzugehen. Und so lieferte Pietro Lombardi in einem Frage-und-Antwort-Spiel in seiner Instagramstory die Auflösung des Auto-Rätsels.

Pietro Lombardis Führerschein ist futsch

Des Rätsels Erklärung: Der 30-Jährige ist seinen Lappen los. „Ich habe zurzeit keinen Führerschein, da ich leider vier Punkte bekommen habe“, so der frisch gebackene Papa auf die Frage, warum er denn nie selbst fahre und sich immer fahren lasse.

Doch Schuld an dem Dilemma sei er nur bedingt, erklärt der Sänger und gute Freund von Dieter Bohlen weiter. „Ich habe zurzeit keinen Führerschein, da ich leider vier Punkte bekommen habe, bei denen ich eigentlich nicht der Fahrer war, wie man auf den Bildern sehen konnte. Leider habe ich die Briefe nicht rechtzeitig bearbeitet, wegen ein paar privaten Sachen und dann wurden die Punkte rechtskräftig auf mich geschrieben“, so der gebürtige Karlsruher.

Pietro Lombardi versucht, das Führerschein-Problem zu lösen

Er sei aber schon dabei, das Problem zu lösen. „Wir versuchen aber alles, dass ich den Führerschein wiederbekomme. Wir haben alle Fahrer angegeben. Jetzt entscheidet das Gericht. Ich hoffe, alles klappt.“

Da hilft es wohl nur, die Daumen zu drücken. Schließlich braucht ein frisch gebackener Papa ein Auto sehr dringend, es kann ja immer irgendwas sein. Außerdem hat Pietro mit dem Audi RS Q8 ein echtes PS-Monster in der Garage stehen. Wäre schade, wenn das Luxus-Auto da Staub ansetzt.