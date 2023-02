„Die Reimanns“-Fans trauen ihren Augen nicht: „Dachte schon, es gibt keine neuen Folgen mehr“

Tolle Neuigkeiten für all diejenigen, die sich gerne „Die Reimanns“ ansehen! Das Auswanderer-Paar macht kein Geheimnis aus seinen zukünftigen TV-Plänen. Im Netz kündigen Konny und Manu bereits ihr nächstes Projekt an.

Die Fans der beiden können es kaum glauben. Die Reimanns kehren offenbar viel früher ins Fernsehprogramm zurück als erwartet. Verständlich, dass sich da der ein oder andere fragt: Können sich die Zwei ihr Zuhause überhaupt noch ohne Kamerateam vorstellen?

Zwei Wochen nach TV-Ausstrahlung: Neue „Die Reimanns“-Folgen schon in Arbeit

Dieses Foto spricht Bände: Gemeinsam mit drei Männern, die Kameraequipment dabei haben, posieren Manu und Konny Reimann vor ihrem heimischen Swimmingpool. Stilecht im hawaiianischen Look tragen die Herren dabei pinke Blumenketten um den Hals und Sandalen an den Füßen. „The Boys are back in town … wir filmen für neue Folgen“, verrät Manu ihren 256.000 Followern bei Instagram.

Dass die Reimanns nach nur so kurzer Zeit wieder in Dreharbeiten verwickelt sind, überrascht ihre Fans. Immerhin ist die letzte Folge ihrer Kabel-1-Show „Willkommen bei den Reimanns“ erst am 5. Februar ausgestrahlt worden. Rund zwei Wochen später drehen sie bereits weiter. „Oh, wie schön, ich dachte schon, es gibt erstmal keine neuen Folgen mehr. Ihr seid tolle Menschen mit viel Herz und da freut man sich drauf, als wärt ihr sehr gute Freunde“, kommentiert ein Zuschauer. Eine Frau fügt begeistert hinzu: „Ich freue mich schon riesig auf die neuen Folgen!“

Weitere News:

Immer wieder betonen Fans in den Kommentaren, dass sie es kaum erwarten können, mehr aus dem Leben der Auswanderer zu sehen. Die Doku-Soap „Willkommen bei den Reimanns“ wird von Kabel 1 ausgestrahlt. Ein offizieller Starttermin zu den neuen Folgen ist allerdings noch nicht bekannt. Bis die Aufnahmen aus Hawaii zu sehen sind, dürfte es noch ein paar Monate dauern. Gut möglich, dass sie im Herbst ausgestrahlt werden.