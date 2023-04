„Die Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Zuschauer sind genervt – „Was soll der Sch***?“

Wer „Die Giovanni Zarrella Show“ einschaltet, kann sich auf drei Stunden Unterhaltung einstellen. Auch am Samstagabend (22. April) ließ sich der Sänger und Moderator nicht lumpen und präsentierte seinem Publikum einen bunten Mix gut gelaunten Gästen und emotionalen Momenten.

Wie es bei großen Samstagabend-Shows üblich ist, hielten sich ZDF-Zuschauer auch diesmal mit ihrer Meinung zu „Die Giovanni Zarrella Show“ auf Twitter nicht zurück. Outfits, Stimme und der anschließende Smalltalk mit dem Gastgeber sorgten auch bei der zweiten Ausgabe in 2023 für jede Menge Gesprächsstoff – und Kritik. Die größte Kritik gab’s aber wohl für das Show-Timing. Denn das war alles andere als geschickt.

„Die Giovanni Zarrella Show“ präsentiert Spitzen-Gäste

Vanessa Mai, Howard Carpendale, Wincent Weiss, oder DSDS-Jurymitglied Leony – sie alle waren erschienen, um bei Giovanni Zarrella dem Publikum einzuheizen. Nur eine fehlte: Beatrice Egli. Die Schlagersängerin ist gern gesehener Gast bei ihrem Musikerkollegen und war auch in der vorangegangenen Show mit dabei.

In der Show am 22. April mussten die Zuschauer jetzt allerdings auf sie verzichten. Dabei war sie nur einen Knopf auf der Fernbedienung weit entfernt. Denn statt bei Giovanni feierte sie bei „The Masked Singer“ ihren großen Auftritt, und zwar als Rategast neben Ruth Moschner und Rea Garvey.

Zuschauer müssen sich entscheiden

Und während Beatrice hier fleißig versuchte, die Promis hinter den Masken zu erkennen, duellierten sich Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL.

Zu viel Auswahl an ein und demselben Tag, fanden die ZDF-Zuschauer. Hier einige der Kommentare dazu auf Twitter:

„Wenn ‚The Masked Singer‘, ‚ Denn sie wissen nicht, was passiert‘ und ‚Die Giovanni Zarrella Show‘ zur selben Zeit laufen – was soll der Scheiß?“

„Wer denkt sich sowas aus? Immer diese Entscheidungen im Leben“

„Die Giovanni Zarrella Show“, „The Masked Singer“ und „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wieder gleichzeitig. Warum die das immer machen, anstatt mal an uns zu denken“

Damit hatten die Zuschauer die Qual der Wahl. Besonders ungünstig: Während RTL und Prosieben bekanntlich auf reichlich Werbeunterbrechungen setzen, besteht bei Zarrella die Gefahr etwas zu verpassen, wenn man mal eben umschaltet. Ein echtes Programm-Dilemma also.

Wer „Die Giovanni Zarrella Show“ aufgrund der großen Auswahl verpasst haben sollte, kann sich das Format als Wiederholung in der Mediathek anschauen.