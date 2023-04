Beatrice Egli: Nach eigener ZDF-Show – jetzt folgt der nächste TV-Hammer!

Für die Schlagersängerin Beatrice Egli könnte es aktuell nicht besser laufen: Neben einem neuen Album und einer erfolgreichen Tour, präsentierte sie neulich auch noch ihre eigene ZDF-Show. Dort empfängt sie hochkarätige Gäste wie Pur, Peter Maffay oder Roland Kaiser und sorgt mit ihrem Programm für Unterhaltung zur besten Sendezeit.

Die Fans der ehemaligen DSDS-Siegerin haben sich natürlich sehr gefreut ihr Idol in der „Beatrice Egli Show“ zu sehen. Wie am Donnerstag (20. April 2023) bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Anhänger der 34-Jährigen jetzt über einen weiteren TV-Auftritt freuen.

Beatrice Egli neben Ruth Moschner in ProSieben-Show

Es ist offiziell! Am Samstagabend (22. April) wird Beatrice Egli neben Ruth Moschner und Rae Garvey im Rateteam bei „The Masked Singer“ sitzen. Mit ihrem musikalischen Fachwissen dürfte sie dabei eine große Hilfe sein. Es ist das erste Mal, dass die gebürtige Schweizerin in der ProSieben-Show zu sehen sein wird.

Die Fans der Sendung freuen sich darauf die 34-Jährige zu sehen. So schreiben Instagram-Nutzer beispielsweise: „Das ist doch toll. Endlich mal jemand Neues. Und sympathisch ist sie auch!“ oder „Wir finden es super das Beatrice in Jury sitzt. Sie hat so was Erfrischendes und Liebes an sich. Sie wird ihren Job in der Jury gut machen.“

„The Masked Singer“ mit Konkurrenz im ZDF

Die ProSieben-Rateshow ist seit Jahren sehr beliebt bei den Zuschauern. Dementsprechend gut sind auch die Einschaltquoten von „The Masked Singer“. Doch an diesem Samstag bekommt die Sendung große Konkurrenz. Und das ausgrechnet von einem Kollegen von Beatrice Egli.

Denn am 22. April präsentiert Giovanni Zarrella seine gleichnamige ZDF-Show. Auch die ist bei den TV-Zuschauern sehr begehrt. Bleibt abzuwarten, wer sich letztendlich durchsetzen kann und als Gewinner des Abends hervorgeht.

