Beatrice Egli: Kurz vor ARD-Show – „Muss noch genäht werden“

Am Samstagabend ist es endlich so weit. Die „Beatrice Egli Show“ läuft zur besten Sendezeit in der ARD. Und das auch noch zur selben Zeit wie das Finale der Show, durch die Beatrice Egli einst berühmt wurde: „Deutschland sucht den Superstar“. Quotentechnisch könnte es am Samstagabend (15. April 2023) also richtig spannend werden.

So laufen nicht nur „Die Beatrice Egli Show“ und „DSDS“ gleichzeitig. ProSieben schickt zur Primetime auch noch „The Masked Singer“ ins Rennen. Stürzt Beatrice Egli etwa ihren Entdecker Dieter Bohlen ins Tal der Quoten-Tränen? Ausgeschlossen ist das nicht, schließlich sind Schlagershows stets ein Quotengarant für die ARD.

Ob das für Aufregung oder gar Druck bei Beatrice Egli sorgt? Unklar. Klar ist jedoch, dass die 34-Jährige den Startschuss zu ihrer ARD-Show kaum noch abwarten kann. Auf Instagram teilte die Schweizerin nun bereits erste Szenen aus der Samstagabendshow.

ARD zeigt „Beatrice Egli Show“

Und da zeigt sich bereits ein Ausschnitt dessen, auf das sich die Fans ab 20.15 Uhr freuen dürfen. Denn live ist die Sendung nicht. Sie wurde bereits Ende März in Berlin aufgezeichnet und so kommen die Anhänger auch schon in den Genuss einzelner Szenen, die eigentlich erst heute Abend zu sehen sein sollten. Wir sehen Beatrice Egli mit kleinen Fans auf der Couch, die Schweizerin Arm in Arm mit Peter Maffay, einen Auftritt von ESC-Legende Johnny Logan und auch Backstageszenen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Anprobe der 34-Jährigen beispielsweise, bei der wohl noch nicht alles perfekt sitzt. „Ich habe noch Nadeln drin, es muss noch genäht werden“, erklärt die Sängerin die Tücken der Mode. Am Ende jedoch schien alles gut geworden zu sein. „Ich bin total geflashed, vor Freude, vor Glück, vor Dankbarkeit“, jubelt Beatrice.

Beatrice Egli begrüßt DIESE Gäste

Und auch die Fans scheinen begeistert zu sein. Auf Instagram schreibt ein Anhänger: „Ich liebe solche Backstage-Einblicke. Außerdem freue ich mich mega auf die Show morgen.“ Ein anderer ergänzt: „Die Aufzeichnung in Berlin war schon mega, aber das im Nachhinein noch mal aus anderer Perspektive zu sehen, da freu ich mich schon drauf. Das wird ein toller Fernsehabend.“

Mehr Nachrichten:

Dann können wir ja mal gespannt sein. Die ARD zeigt „Die Beatrice Egli Show“ am Samstagabend um 20.15 Uhr. Als Gäste dabei sind unter anderem: Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, „Pur“, Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan und Gregor Hägele.