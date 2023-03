Beatrice Egli: Gästeliste für ARD-Show steht fest! Sie sorgen für eine Überraschung

Lange musste sie auf diesen Moment warten, jetzt ist es endlich wieder soweit, Beatrice Egli steht wieder für ihre eigene ARD-Show vor der Kamera. Am Tag der Dreharbeiten meldet sich die Schlagersängerin bei ihren Fans auf Instagram und verrät erste Details zu der großen Show im April.

Details, die sicherlich viele bereits sehnsüchtig erwartet haben. Denn jetzt steht fest, welche Gäste am 15. April um 20.15 Uhr im Ersten in der „Beatrice Egli Show“ zu sehen sein werden. Und die können sich sehen lassen.

Beatrice Egli macht Gästeliste öffentlich

„Die Beatrice Egli Show wird heute aufgezeichnet, ein schöner Moment, den ich zum Anlass nehmen möchte, große News zu verkünden“, sagt sie in einem Instagram-Video. Die großen News: Die Gästeliste ist vollständig und hält neben einigen bekannten Kolleginnen und Kollegen von Beatrice Egli auch zwei Überraschungen bereit.

Und das sind die geladenen Gäste:

Nik P

PUR

Lucas

Johnny Logan

Marina Marx

Bülent Ceylan

Roland Kaiser

Ute Freudenberg

Luna Klee

Gregor Hägele

Das Ensemble von Tanz der Vampire

Camille

Peter Maffay

Mireille Mathieu

Diese Gäste überraschen

Dass Beatrice Egli auch Komiker Bülent Ceylan eingeladen hat, will zunächst so gar nicht passen. Immerhin geht’s sonst doch vor allem um Musik. Wer die erste Staffel von „The Masked Singer“ allerdings verfolgt hat, weiß, Ceylan kann mit seiner Stimme durchaus begeistern. 2019 belegte er in der Rateshow als Engel verkleidet den dritten Platz. Kein schlechtes Ergebnis für einen Komiker.

Auch mit dabei ist das Ensemble von „Tanz der Vampire“. Das Musical basiert auf Roman Polańskis gleichnamigem Film von 1967 und ist ab November 2023 in Hamburg zu sehen. Vor der großen Premiere dann also der Auftritt bei Beatrice Egli in der ARD. Eine schaurig schöne Idee, die eine gehörige Portion Grusel in die Schlagershow bringen dürfte.

Beatrice Egli ist jedenfalls ganz begeistert und schreibt: „Meine Aufregung steigt ins Unermessliche und ich freue mich riesig auf die Aufzeichnung heute Abend.“