Beatrice Egli: Düstere Prognose! „Das Schicksal will es so“

Darauf haben ihre Fans schon sehnsüchtig gewartet: Am 15. April 2023 präsentiert Beatrice Egli erstmals die nach ihr benannte „Beatrice Egli Show“ zur besten Sendezeit in der ARD.

Am Samstagabend empfängt Beatrice Egli hochkarätige Gäste, wie Peter Maffay oder Roland Kaiser in ihrer ARD-Sendung. Neben Musik gibt es aber auch eine Comedy-Einlage von Bülent Ceylan oder einen Auftritt vom Musical-Ensemble „Tanz der Vampire“. Doch nicht nur die ARD zeigt ein TV-Highlight. Auch der Konkurrenz-Sender RTL hat was in petto.

Beatrice Egli konkurriert mit ARD-Show gegen DSDS-Finale

Wer am Samstagabend den Fernseher um 20.15 Uhr einschaltet, der hat die Qual der Wahl. Denn die „Beatrice Egli Show“ und das Finale von DSDS laufen gleichzeitig! Einen größeren Zufall gibt es wohl kaum: Genau vor zehn Jahren gewann Beatrice Egli die Casting-Show DSDS und setzte damit den Startschuss ihrer Schlager-Karriere.

Für den Schlagerstar natürlich ein besonderer Moment, wie Beatrice in einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Meine Schlagerwelt“ verrät: „Ich laufe gegen das Finale von DSDS, was ich vor zehn Jahren gewonnen habe, das Schicksal will es so. Nehmen wir es an und hoffen wir, dass ganz viele einschalten im Ersten.

Fans von Beatrice Egli schwören ihr die Treue

Trotz der starken Konkurrenz sind die Schlager-Fans auf der Seite von Beatrice Egli. In den Kommentaren des Instagram-Beitrags entscheiden sich die Nutzer eindeutig für einen Abend in der ARD:

„Ich werde auf jeden Fall deine Sendung einschalten. Ich liebe deine Musik und du hast tolle Gäste eingeladen.“

„Und ich glaube, du wirst wieder gewinnen! Dieses Mal mit deiner eigenen Sendung und das 10 Jahre später. Bei dir geht es bergauf, bei deiner „Sprungbrettsendung“ leider bergab. Ich freue mich auf deine Sendung!“

„Wir werden bei Beatrice einschalten, DSDS ist leider nicht mehr das, was es vor 10 Jahren mal war.“

„Dann wirst du die Einzige sein, die DSDS zweimal gewinnt. Diesmal siegst du mit den Einschaltquoten.“

„Die Beatrice Egli Show“ siehst du am Samstagabend (13. April 2023) ab 20.15 Uhr in der ARD. Wer sich doch für DSDS entscheiden sollte, der kann sich die Sendung in der Mediathek nochmal anschauen.