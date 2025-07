Kommt es zum Ferrari-Knall in der Formel 1? Boss lässt aufhorchen

In der Formel 1 wird es um Ferrari einfach nie ruhig. Das Traditionsteam der Motorsport-Königsklasse hatte schon lange keine erfolgreiche Saison mehr. Auch in diesem Jahr läuft es nicht so, wie es sich die Scuderia vorgestellt hat. Selbst nicht mit einem siebenfachen Weltmeister wie Lewis Hamilton am Steuer.

Wer dann natürlich in die Kritik gerät: der Teamchef. Bei Ferrari ist es Fred Vasseur. Gerüchte um eine Entlassung gibt es in der Formel 1 seit einigen Wochen. Nun meldet sich der Ferrari-CEO. Ein deutliches Bekenntnis hört sich allerdings anders an.

Formel 1: Ferrari-Knall um Vasseur?

Alles hatte in Kanada angefangen, als die Gerüchte in die Welt gestreut wurden. Ferrari soll nicht mehr zufrieden sein mit Vasseur und über eine Trennung nachdenken. Der Formel-1-Teamchef war außer sich und musste sich zurückhalten: „Ich muss aufpassen, dass ich meine Zunge im Zaum halte.“

Auch interessant: Deutsche Formel-1-Fans schauen neidisch hin: Hammer-Deal steht unmittelbar bevor

Und der Franzose weiter: „Was da teilweise geschrieben wird, das ist respektlos für unsere Mannschaft, und ich verstehe es nicht. Wenn es nur darum geht, Mist zu verbreiten, dann ist das nicht zielführend, was uns angeht. Denn wir sind hier nun in Kanada, und seit Anfang der Woche reden wir von nichts Anderem. Wenn das ihr Ziel war, dann haben sie es erreicht.“

Seitdem haben die Spekulationen um seine Zukunft aber auch kein Ende genommen. Mehrere italienische Medien berichten, dass es weiterhin Zweifel an der Arbeit des 57-Jährigen gibt. Es wird auch schon über mögliche Nachfolger spekuliert. So wird beispielsweise der Italiener Antonello Coletta in Verbindung gebracht, der aktuell der Chef der Langstrecken-Mannschaft von Ferrari ist. Mehrere Erfolge konnte er dort auch schon feiern.

Ferrari-CEO meldet sich zu Wort

Für Aufregung sorgte das Schweigen aus der Ferrari-Chefetage. Normalerweise meldet sich mindestens einer, um die Spekulationen und Gerüchte zu dementieren. Bei der Scuderia war das nicht der Fall – bis jetzt. Nun hat sich CEO Benedetto Vigna zu Vasseur geäußert, dessen Vertrag übrigens zum Saisonende der Formel 1 ausläuft.

Vigna war beim Silverstone-GP und musste sehen, wie Charles Leclerc im Regenchaos komplett enttäuschte und Lewis Hamilton immerhin noch Vierter wurde. Dennoch ist das alles zu wenig für das einstige Top-Team. „Fred ist unser Teamchef. Es ist Juli und wir sind in positiven Gesprächen. Es besteht gegenseitiges Vertrauen, und wir haben Zeit“, sagte der Italiener.

Mehr Nachrichten für dich:

Nach einem klaren Bekenntnis hört sich das jedenfalls nicht an. Somit bleiben die Spekulationen weiterhin bestehen. Gelingt Ferrari bis zum Ende des Jahres kein Turnaround, wird es das wohl für Vasseur gewesen sein.