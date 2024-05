„Die Geissens“: Schrecksekunde auf dem Flug zu Omas Geburtstag

Robert ist nicht der Einzige bei den Geissens, der in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiert. Oma Magret wird sage und schreibe 80 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

+++ Peinliche Panne bei „Die Geissens“: Plötzlich ist der Schlüppi weg +++

Deswegen düsen Carmen, Robert, Davina und Shania in der Folge „Granny Geissini“ von Cannes aus ins spanische Alicante. Um 13:30 Uhr gibt’s Paella. Da will Robert natürlich pünktlich sein, deswegen nehmen sie den neuen Privatjet.

Neuer Privatjet mit exklusivem First-Class-Klo

Ein großes Thema beim Flug ist die Bordtoilette. Scheinbar ein absoluter „Place to be“ der Intimhygiene. Davina Geiss zeigt sich total begeistert: „Ey, das ist besser als jede Toilette in Spanien, ich sag’s euch. Die ist sauber und da gibt’s Toilettenpapier!“ Echt wow. Auch Robert rührt für das teure Flugzeugklo mächtig die Werbetrommel: „Die ist desinfiziert. Das ist eine gemütliche Toilette. Die ist auch beheizt.“

+++ Die Geissens: Robert über seinen Abnehm-Erfolg – „Funktioniert wunderbar“ +++

Das lässt sich Carmen nicht zweimal sagen. Kurz vor der Landung will sie auch die Edelklo-Experience. Für die 60-Jährige ist es quasi eine Pipi-Premiere, und die Aufregung ist enorm. Sie gibt offen zu: Es ist das erste Mal, dass sie in so einem kleinen Flieger pinkeln geht. Mit einem Lächeln und einem Knutscher an die Familie zieht sie die Schiebetüren zu. Was dann passiert, lässt sich nur erahnen. Jedenfalls ertönt plötzlich ein spitzer Schrei aus der Kabine.

Robert Geiss zu Carmen: „Wie kann man denn so blöde sein?“

„Scheiße!“ halt es aus dem Bordklo. Es öffnet sich die Schiebetür und eine verzweifelte Carmen kommt zum Vorschein. „In dem Moment wo ich abspüle, fällt mit die Brille in das Klo. Jetzt ist sie weg.“ Robert kann die Schusseligkeit seiner Gattin einfach nicht fassen: „Wie kann man denn so blöde sein?“, ruft er laut, „fisch sie raus!“ Die Kamera des RTL-Zwei-Teams dreht sich dezent zur Seite…

Scheinbar hat Carmen noch nicht die Spülung gedrückt. Glück im Unglück, das teure Designermodell findet sich wieder an. „Hätt‘ ich nicht gedacht, dass Pinkeln so ein Erlebnis sein kann. Brutal!“, atmet Carmen Geiss erleichtert auf und steigt mit Sonnenbrille aus dem Flieger.