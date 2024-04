Peinliche Panne bei „Die Geissens“: Plötzlich ist der Schlüppi weg

Für die Geissens war es ein Abend voller Glamour und Glanz – doch für Carmen Geiss endete die mondäne Veranstaltung in Monaco mit einem unerwarteten Mode-Malheur. Während die High Society, darunter auch Fürstin Charlene, bei dem Event zusammenkam, sorgte Carmen für einen schlüpfrigen Moment, der die Gäste staunen ließ.

„Die Geissens“: Carmen erlebt Höschen-Panne

Carmen Geiss hatte sich für das exklusive Event in ein atemberaubendes Abendkleid geworfen: eng, lang und äußerst figurbetont. Die 58-Jährige, bekannt für ihren extravaganten Stil, wählte ein Outfit, das keine Kompromisse zuließ – so eng, dass zwischen Stoff und Haut kaum Platz blieb. Nach einem Gang zur Toilette stand Carmen vor einem Dilemma: Ihr Höschen passte nicht mehr unter das hautenge Kleid. Die Situation war so skurril, dass sie nicht anders konnte, als sie mit dem Tisch zu teilen.

+++ Die Geissens starten irren Fan-Aufruf – „Wir brauchen eure Unterstützung!“ +++

Und dann kam die Überraschung: Aus ihrem Dekolleté zog sie ein kleines schwarzes Stück Stoff – ihren Slip. Was bei manch einem für Erröten sorgen könnte, nahm Carmen Geiss mit Humor. „Ich krieg die nicht mehr an!“ verkündete sie lachend und nahm das Malheur sportlich: „Das ist das Wort zu diesem Abend!“ Es scheint fast, als hätte das TV-Sternchen eine kleine Tradition daraus gemacht, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie bei einem Event auf Unterwäsche verzichtet.

Ihr Höschen-Hoppala mag die Etikette Monacos herausfordern, aber es zeigt auch, dass bei den Geissens selbst im Luxus noch Raum für eine Prise Selbstironie und Spontanität ist.

Eine neue Folge von „Die Geissens“ zeigt RTLZWEI am 29. April um 20.15 Uhr.